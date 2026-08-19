LH Mikl-Leitner zu Besuch bei den Pfadfindern Wilhelmsburg

St. Pölten (OTS) -

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zeigte sich bei ihrem Besuch im Pfadfinderheim Wilhelmsburg beeindruckt von der Kinder- und Jugendarbeit und der gelebten Tradition. „Wir in Niederösterreich sind sehr stolz darauf, dass es in unserem Bundesland rund 30.000 Pfadfinderinnen und Pfadfinder gibt“, sagte sie. Bei den Pfadfindern lerne man Kameradschaft und Freundschaft schätzen und erlebe die Natur aus nächster Nähe. „Die Pfadfinderbewegung verbindet gelebte Tradition mit zeitgemäßer Kinder- und Jugendarbeit“, unterstrich die Landeshauptfrau.

Die Pfadfindergruppe Wilhelmsburg besteht seit 1932 und zählt aktuell rund 70 Mitglieder. Das Pfadfinderheim wird derzeit mit viel persönlichem Einsatz saniert, wofür die Landeshauptfrau der Gruppenleitung rund um Fabian Klaus und Stefanie Gabath, Alexander Klaus sowie allen ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuern dankte: „Wer jungen Menschen Zeit schenkt, ihnen Fähigkeiten vermittelt und sie auf ihrem Weg begleitet, übernimmt Verantwortung für die Zukunft unserer Gesellschaft. Dieses Engagement ist unbezahlbar und verdient Respekt und Wertschätzung.“

Gerade in einer Zeit großer Veränderungen sei es besonders wichtig, das Miteinander und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken, so Mikl-Leitner. Genau das würden die Pfadfinder bei ihren Heimstunden, Lagern und gemeinsamen Aktivitäten vorleben. „Hier lernen Kinder und Jugendliche, füreinander einzustehen, gemeinsam Herausforderungen zu bewältigen und Verantwortung für sich selbst, für ihre Mitmenschen und für die Natur zu übernehmen.“ Zum Abschluss wünschte Mikl-Leitner den Pfadfinderinnen und Pfadfindern Wilhelmsburg weiterhin „viele gemeinsame Erlebnisse, Freude und natürlich: Gut Pfad!“

In Niederösterreich gibt es 78 Pfadfindergruppen mit rund 8.500 Kindern, Jugendlichen sowie Leiterinnen und Leitern. Insgesamt zählt die Pfadfinderbewegung im Bundesland rund 30.000 Mitglieder in neun Pfadfinderbezirken.