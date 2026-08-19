ÖAMTC: Rückreiseverkehr wird deutlich zunehmen

Wien (OTS) -

Für das kommende Wochenende prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen erneut starken Reiseverkehr auf Österreichs Süd-Nord-Routen. Mit dem Ferienende in drei deutschen Bundesländern und in Teilen der Niederlande wird vor allem der Rückreiseverkehr deutlich zunehmen. Auf den Hauptverkehrsachsen durch Tirol, Salzburg, Kärnten und die Steiermark sind insbesondere in Fahrtrichtung Norden teils erhebliche Verzögerungen zu erwarten. Richtung Süden werden noch viele Späturlaubende unterwegs sein.

Mit Zeitverlusten an den Grenzen ist vor allem bei der Einreise nach Österreich zu rechnen. Besonders betroffen wird der Karawankentunnel (A11) in Kärnten sein. Am Grenzübergang Spielfeld (A9) in der Steiermark wird es ebenfalls zu längeren Zeitverlusten kommen. Bei der Ausreise aus Österreich wird der Verkehr vor den Grenzübergängen Kufstein/Kiefersfelden (A12) in Tirol, Walserberg (A1) in Salzburg und Suben (A8) in Oberösterreich nur schleppend vorankommen. Hauptstaustrecke wird die Tauern Autobahn (A10) zwischen Villach in Kärnten und Salzburg sein.

Zwtl.: FM4 Frequency Festival in St. Pölten

An die 140.000 Besucher werden zum FM4 Frequency Festival nach St. Pölten pilgern. Im Nahbereich kann es daher zu Verzögerungen kommen. Die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen empfehlen, nach Möglichkeit öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Während sich die Anreise auf mehrere Tage verteilt, wird vor allem die Rückreise Samstagnacht und Sonntagvormittag für erhöhtes Verkehrsaufkommen sorgen.

Um Staus wegen liegen gebliebener Fahrzeuge zu vermeiden, sind die ÖAMTC-Pannenhelfer:innen vor Ort verstärkt im Einsatz, sie stehen den Festivalgästen mit Rat und Tat zur Seite.

Zwtl.: Die wichtigsten Staupunkte im Überblick

A1, West Autobahn, Großraum Salzburg

A2, Süd Autobahn, Baustellenbereich Modriach - Packsattel

A9, Pyhrn Autobahn, Bosruck- und Gleinalmtunnel sowie Grenze Spielfeld

A10, Tauern Autobahn, vor den Mautstellen und den Tunnelbereichen, ebenso vor den Baustellenbereichen Flachauwinkel-Golling und im Großraum Spittal an der Drau

A11, Karawanken Autobahn, vor dem Karawankentunnel

A12, Inntal Autobahn, Großraum Innsbruck und Grenze Kufstein/Kiefersfelden

A13, Brenner Autobahn, gesamter Verlauf, besonders Großraum Innsbruck, Mautstelle Schönberg und Baustelle Luegbrücke

B179, Fernpass Straße, zwischen Nassereith und Füssen in Bayern

Zwtl.: Verkehrsmaßnahmen entlang der A10 im Rückreiseverkehr

Zur Eindämmung des Ausweichverkehrs werden an der Auffahrt Werfen, sowie den Abfahrten Pfarrwerfen und Zubringer Bischofshofen Sperrgitter installiert. Die Sperren gelten am Samstag, 22.August, in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr.

Zwtl.: ADAC-Stauflieger im Einsatz

Bei entsprechender Wetterlage wird der ADAC-Flugbeobachter auch an diesem Wochenende die Verkehrssituation aus der Luft überwachen. Die dabei gewonnenen Daten tragen dazu bei, die Situation an den neuralgischen Verkehrsknotenpunkten genauer einzuschätzen und Stauentwicklungen besser vorherzusagen.

AVISO an die Redaktionen:

Interviews mit ADAC-ÖAMTC-Flugbeobachter Robert Sandler auf Anfrage

Grafik zu den Strecken mit Staugefahr im Sommerreiseverkehr als Download unter https://shorturl.at/WaNnH (Grafik: ÖAMTC, Veröffentlichung honorarfrei)

ÖAMTC-Services: Aktuelle Verkehrsinformationen, die Wochenendprognose und den Staukalender finden Reisende unter www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner unter www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs www.oeamtc.at/apps

(Schluss)

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen