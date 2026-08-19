  • 19.08.2026, 09:00:06
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FPÖ - Kreutzinger: Baustellen-Chaos auf der Brünner Straße: 45 Minuten Stau sind nicht zumutbar!

Wien (OTS) - 

Der Baustellen-Sommer sorgt mittlerweile für ein regelrechtes Verkehrschaos – bis zu 45 Minuten zusätzliche Fahrzeit auf der Brünner Straße sind für die Floridsdorfer nicht zumutbar!“, kritisiert FPÖ-Gemeinderat Thomas Kreutzinger.

„Wenn bei einer Baustelle an einem derart wichtigen Verkehrsknotenpunkt schließlich sogar die Polizei eingreifen und den Verkehr regeln muss, dann zeigt das, dass bei der Verkehrsplanung dringend nachgebessert werden muss.“, so Kreutzinger.

Der Freiheitliche fordert eine moderne und flexible Verkehrssteuerung: „Intelligente Ampelsysteme und flexibel gesteuerte Fahrstreifen könnten gerade bei Baustellen dafür sorgen, dass der Verkehr besser fließt und solche Staus vermieden werden.“

Kreutzinger richtet dabei auch einen Appell an Verkehrsstadträtin Ulli Sima: „Statt immer neue Radwege zu bauen, sollte endlich dafür gesorgt werden, dass der Verkehr in Wien funktioniert. Die Menschen brauchen keine ideologische Verkehrspolitik, sondern vernünftige und praxistaugliche Lösungen.“

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