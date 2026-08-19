  • 19.08.2026, 09:00:04
  • /
  • OTS0017

AVISO: „Lehre attraktiver machen“ mit Bundesminister Hattmannsdorfer, Bundesministerin Holzleitner und Konditormeister Jindrak

Medientermin am Montag, 24. August 2026

Wien (OTS) - 

Die Lehre leistet einen fundamentalen Beitrag zur Qualifikation der Fachkräfte von morgen und bietet jungen Menschen einen hervorragenden Start in das Berufsleben. Im kommenden Jahr wird das Bildungsangebot mit der Neugestaltung mehrerer Berufsbilder für Lehrberufe weiter verbessert und noch attraktiver. Auch der beliebte Lehrberuf Konditorei/Zuckerbäckerei wurde mit neuen Bestimmungen für die Lehrabschlussprüfung modernisiert. Auch bei der Weiterbildung von Fachkräften tut sich was: 2025 wurden im Konditoren-Handwerk im Vorjahresverglich um 18 Prozent mehr Meisterprüfungen positiv bestanden. Neben der Meisterprüfung stehen Fachkräften u.a. mit dem Angebot der „Lehre mit Matura“ weitere zusätzliche Bildungswege offen.

Um über die Neuerungen und die Perspektiven in diesem Bereich zu informieren, laden Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer, Wissenschaftsministerin Eva-Maria Holzleitner und Konditormeister Leo Jindrak zu einer gemeinsamen Pressekonferenz in die Konditorei Jindrak, Petzoldstraße 1, 4020 Linz, ein.

Teilnehmende Personen:

  • Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus
  • Eva-Maria Holzleitner, Bundesministerin für Frauen, Wissenschaft und Forschung
  • Leo Jindrak, Konditormeister und Bundesinnungsmeister des Lebensmittelgewerbes

Datum: Montag, 24. August 2026

Uhrzeit: 08:15 Uhr

Ort: Konditorei Jindrak, Petzoldstraße 1, 4020 Linz

Ablauf:

Im Rahmen der Veranstaltung wird es eingangs eine kurze Betriebsvorstellung und die Möglichkeit zum Austausch mit Lehrlingen geben. Im Anschluss besteht die Möglichkeit am gemeinsamen Backen einer traditionellen Linzer Torte mit Foto- und Videomöglichkeit teilzunehmen. Im Nachgang können kurze Medienstatements und -gespräche angeschlossen werden.

Anmeldung:

Alle Medienvertreterinnen und Medienvertreter sind zur Pressekonferenz herzlich eingeladen. Wir bitten um eine vorherige Anmeldung via E-Mail unter [email protected].

Medientermin „Lehre attraktiver machen“ mit Bundesminister Hattmannsdorfer, Bundesministerin Holzleitner und Konditormeister Jindrak

Anmeldung via E-Mail unter [email protected]

Datum: 24.08.2026, 08:15 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Konditorei Jindrak, Petzoldstraße 1, 4020 Linz
Petzoldstraße 1
4020 Linz
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
[email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | MWA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Montag, 24.08.2026, 08:15]

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
[email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright