ÖVP – Zierfuß: Wien weiterhin trauriger Spitzenreiter bei Schulsuspendierungen – SPÖ und Neos versagen bei der Bildungspolitik

Wien (OTS) -

Die aktuellen Zahlen des Bildungsministeriums zu den Suspendierungen im Schuljahr 2025/26 sind ein eindeutiger Beleg für das Versagen der rot-pinken Bildungspolitik. Österreichweit stiegen die vorübergehenden Unterrichtsausschlüsse von 2.187 im Vorjahr auf 2.440 an, wobei Wien im Bundesländervergleich mit 831 Suspendierungen und einer Quote von 3,12 Promille sowohl absolut als auch im Verhältnis zur Schülerzahl die negative Spitze bildet. „Die Entwicklung an den Wiener Schulen ist alarmierend. Wien ist weiterhin trauriger Spitzenreiter bei Schulsuspendierungen. Das zeigt eindringlich, dass die bisherige Schulpolitik von SPÖ und Neos krachend gescheitert ist“, betont Harald Zierfuß, Klubobmann und Bildungssprecher der Wiener Volkspartei.

In Wien gab es erneut einen Anstieg von 784 auf 831 Fälle, was den anhaltenden Handlungsbedarf an den Schulstandorten unterstreicht „Wer glaubt, mit reinen Verwaltungsmaßnahmen das Problem zu lösen können, verkennt die Realität im Klassenzimmer. Wenn immer mehr und immer jüngere Kinder vom Unterricht ausgeschlossen werden müssen, brennt der Hut lichterloh“, stellt Zierfuß klar. Die rot-pinke Stadtregierung schaue dem Kontrollverlust an Wiens Schulen seit Jahren tatenlos zu und versuche, die gewaltgeprägte Realität schönzureden.

Die Wiener Volkspartei fordert daher ein umfassendes Paket für Sicherheit und Gewaltprävention an allen Wiener Pflichtschulen. Neben einer massiven Aufstockung der Schulsozialarbeit braucht es unter anderem flächendeckende Sicherheits- und Gewaltpräventionskonzepte, Fallkonferenzen bei auffälligen Jugendlichen sowie verstärkte Investitionen in eine professionelle Elternbildung.

„Lehrkräfte, Schulleitungen und die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler dürfen mit Gewalt und Gewaltandrohungen nicht länger allein gelassen werden. SPÖ und Neos müssen endlich für sichere Rahmenbedingungen an den Wiener Schulen sorgen“, fordert Zierfuß abschließend.