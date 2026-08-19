EFA26: Wie gelingt die Gastronomie der Zukunft? METRO diskutiert mit Zukunftsforscher Tristan Horx

Wien/Vösendorf (OTS) -

Bereits zum zehnten Mal gestaltet METRO Österreich im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach eine Veranstaltung. Mit der „Wiener Mittwochsgesellschaft des Handels – Edition Alpbach“ schafft das Unternehmen seit Jahren eine Plattform für den Austausch zu Zukunftsfragen von Wirtschaft, Handel und Gastronomie. Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung am 2. September 2026 steht die Frage, welche – auch gastronomischen – Konzepte Unternehmen brauchen, um langfristig erfolgreich zu bleiben. Den Impuls dazu liefert Zukunftsforscher Tristan Horx.

Horx beleuchtet die großen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen, die Gastronomie und Hotellerie in den kommenden Jahren prägen werden: „Die Gastronomie ist der Ort der Begegnung, den wir dringend wieder zurückerobern müssen. Vor allem die jüngeren Generationen treffen sich immer weniger im echten Leben, und leiden zunehmend an digitaler Einsamkeit. Das Lokal, das Restaurant ist der Ort für generationsübergreifende Begegnungen. Um den Gästen von morgen aber gerecht zu werden, sollte man sich ihre veränderten Konsumwünsche ansehen“, so Tristan Horx. In Alpbach spricht er darüber, welche Erwartungen an Gastronomie und Hotellerie zukünftig gestellt werden und welche gesellschaftlichen Veränderungen Betriebe bereits heute berücksichtigen sollten.

Die Diskussion ergänzt METRO mit Perspektiven aus Public Policy, internationalem Großhandel und Vertrieb. Es diskutieren Ivonne Bollow, Senior Vice President Corporate Communications, Public Policy & Responsibility der METRO AG, Gero Dittrich, Geschäftsführer der METRO Cash & Carry International Holding GmbH, sowie Marcus Kratzsch, Head of Sales von METRO Österreich.

Ivonne Bollow: „Gastronomie ist für METRO weit mehr als ein Wirtschaftszweig. Restaurants, Hotels und Cafés sind Orte der Begegnung, des gesellschaftlichen Austauschs und des Miteinanders. Gerade deshalb möchten wir in Alpbach darüber sprechen, welche gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und nachhaltigen Rahmenbedingungen die Branche braucht, um auch künftig ihre wichtige Rolle erfüllen zu können. Der Dialog mit Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft ist dafür besonders wertvoll.“

Gero Dittrich: „Die Anforderungen an Gastronomie und Großhandel verändern sich rasant. Umso wichtiger ist es, frühzeitig unterschiedliche Perspektiven zusammenzubringen und gemeinsam über neue Geschäftsmodelle, nachhaltige Konzepte und die Erwartungen künftiger Generationen zu diskutieren. Mit der Wiener Mittwochsgesellschaft des Handels möchten wir genau diesen Austausch fördern und einen Beitrag zum Dialog über die Zukunft unserer Branche leisten, denn die Zukunft entsteht dort, wo unterschiedliche Erfahrungen und Sichtweisen zusammenkommen.“



Über die „Wiener Mittwochsgesellschaft des Handels – Edition Alpbach“: Die „Wiener Mittwochsgesellschaft des Handels – Edition Alpbach“ wird als exklusive Netzwerkveranstaltung mit ausgewählten Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft durchgeführt. Dabei wird im persönlichen Rahmen eines Tischgesprächs über – dem jeweiligen Jahresthema das Europäischen Forum Alpbach angepasste – aktuelle Themen, Entwicklungen, Herausforderungen und Chancen von Gastronomie und Handel diskutiert.

Interessierte aus dem Teilnehmerkreis des Europäischen Forums Alpbach sind herzlich eingeladen, mit METRO Österreich in Kontakt zu treten und sich über die Möglichkeit einer Teilnahme zu informieren.

METRO Cash & Carry betreibt in Österreich 16 Großmärkte sowie ein Lieferdepot. Das Unternehmen beschäftigt rund 2.300 Vollzeitarbeitskräfte,davon rd. 130 Lehrlinge. Eine große Auswahl ist für METRO ein wichtiger Aspekt, ca. 37.000 Artikel aus dem Food- und Nonfood-Bereich sind gelistet, davon ca. 4.000 „Regionah“-Produkte. Seit 2017 setzt das Unternehmen auf Elektromobilität in der Zustellung und bei Dienstfahrzeugen. Sitz der Österreich-Zentrale und der Geschäftsführung ist in Wien-Vösendorf, wo am 2. März 1971 nicht nur der erste METRO Großmarkt Österreichs, sondern auch der erste außerhalb von Deutschland eröffnet wurde. Das Unternehmen ist als Leitbetrieb zertifiziert, da sich METRO zu nachhaltigem Unternehmenserfolg, Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung bekennt. „Nachhaltig Handeln“ ist einer der Unternehmensgrundsätze. METRO ist gelistet in u.a. den Nachhaltigkeitsindices und -rankings MSCI, Sustainalytics und CDP. Im Geschäftsjahr 2023/24 erwirtschaftete METRO Österreich einen Umsatz von 914 Mio. Euro. https://www.metro.at

METRO ist ein international führender Lebensmittelgroßhändler, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern (Trader) spezialisiert ist. Die weltweit über 15 Millionen METRO Kunden profitieren vom einzigartigen Multichannel-Mix des Groß-handelsunternehmens: Kunden können ihre Ware sowohl in einem der großflächigen Märkte vor Ort als auch per Belieferung (Food Service Distribution, FSD) beschaffen – alles digital unterstützt und vernetzt. Parallel entsteht mit METRO MARKETS ein internationaler Online-Marktplatz für die Bedürfnisse von professionellen Kunden, der seit 2019 kontinuierlich wächst und expandiert. „Nachhaltig Handeln“ ist einer der Unternehmensgrundsätze, METRO ist gelistet in u.a. den Nachhaltigkeitsindices und -rankings MSCI, Sustainalytics und CDP. METRO ist in über 30 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 84.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 32,4 Mrd. Ꞓ. https://www.metroag.de/de