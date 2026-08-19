- 19.08.2026, 08:57:02
- /
- OTS0014
AVISO: Update PK der FPÖ Wien mit LPO Stadtrat Dominik Nepp und Stadtrat Stefan Berger
Wien vor dem Sicherheitskollaps und Aktuelles zum geplanten Gemeindebau-Deal von Nevrivy
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.
Teilnehmer: Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Sicherheitssprecher Stadtrat Stefan Berger
Thema: Wien vor dem Sicherheitskollaps und Aktuelles zum geplanten Gemeindebau-Deal von Nevrivy
Wann: Mittwoch, 19. August 2026, 11.30 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW