Wien (OTS) -

Samstag, 29. August 2026, 13:00–19:30 Uhr

Kongreßbad, Julius-Meinl-Gasse 7A, 1160 Wien

Eintritt: Regulärer Eintritt für Bäder der Stadt Wien

Während Tech-Eliten den Exodus auf den Mars planen, bringt

CZIRP CZIRP die Dissonanz der Gegenwart dorthin zurück,

wo sie spürbar ist: in das öffentliche Wiener Kongreßbad.

Am 29. August vermischt sich dort der alltägliche Badetag

mit Performancekunst und neuer Neuer Musik.

LUFT VON ANDEREN PLANETEN

„Ich fühle Luft von anderem Planeten“ – diese Zeile, mit der

Arnold Schönberg 1907/08 die vertraute Tonalität sprengte,

lesen wir heute als post-planetare Vision nach dem Kipppunkt.

Statt Eskapismus zu üben, begreifen wir diese „andere Luft“

als Notwendigkeit, um neue gesellschaftliche Organisationsformen,

künstliche Visionen und ein nachhaltigeres Leben zu proben.

BOURGEOISE RUNTER RUTSCHEN!!!

Das Kongreßbad – einst Ort des Widerstands („Republik Konge“) –

wird zur Versuchsanordnung für das Atmen, Fühlen und Denken

für den bevorstehenden Turn. Wasser, Luft und Klang ermöglichen

Momente der Interaktion und schonungslosen Selbsterkenntnis.

KÜNSTLER*INNEN

Das Kollektiv God’s Entertainment verwickelt das Badepublikum

in eine konkrete soziale Plastik. Gemeinsam mit Komponist

Matthias Kranebitter und dem Ensemble des Black Page Orchestra

bespielen sie stündlich (14:00–19:00 Uhr) die Bad-Architektur

– für und wider Schönberg.

ÜBER DIE KÜNSTLER*INNEN

https://www.czirpczirp.cc/?p=7092

https://www.gods-entertainment.org/

https://www.blackpageorchestra.org/

LUFT VON ANDEREN PLANETEN

14:00-19:00 stündliche Interventionen (klanglich und performativ).

Datum: 29.08.2026, 13:00 Uhr - 29.08.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Kongreßbad

Julius-Meinl-Gasse 7A

1160 Wien

Österreich

URL: https://www.czirpczirp.cc/?p=6802