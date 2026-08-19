  • 19.08.2026, 08:00:03
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  • OTS0004

LUFT VON ANDEREN PLANETEN

Zwölfton und post-planetare Übungen im Kongreßbad Wien

Wien (OTS) - 

Samstag, 29. August 2026, 13:00–19:30 Uhr
Kongreßbad, Julius-Meinl-Gasse 7A, 1160 Wien

Eintritt: Regulärer Eintritt für Bäder der Stadt Wien

Während Tech-Eliten den Exodus auf den Mars planen, bringt
CZIRP CZIRP die Dissonanz der Gegenwart dorthin zurück,
wo sie spürbar ist: in das öffentliche Wiener Kongreßbad.
Am 29. August vermischt sich dort der alltägliche Badetag
mit Performancekunst und neuer Neuer Musik.

LUFT VON ANDEREN PLANETEN

„Ich fühle Luft von anderem Planeten“ – diese Zeile, mit der
Arnold Schönberg 1907/08 die vertraute Tonalität sprengte,
lesen wir heute als post-planetare Vision nach dem Kipppunkt.
Statt Eskapismus zu üben, begreifen wir diese „andere Luft“
als Notwendigkeit, um neue gesellschaftliche Organisationsformen,
künstliche Visionen und ein nachhaltigeres Leben zu proben.

BOURGEOISE RUNTER RUTSCHEN!!!

Das Kongreßbad – einst Ort des Widerstands („Republik Konge“) –
wird zur Versuchsanordnung für das Atmen, Fühlen und Denken
für den bevorstehenden Turn. Wasser, Luft und Klang ermöglichen
Momente der Interaktion und schonungslosen Selbsterkenntnis.

KÜNSTLER*INNEN

Das Kollektiv God’s Entertainment verwickelt das Badepublikum
in eine konkrete soziale Plastik. Gemeinsam mit Komponist
Matthias Kranebitter und dem Ensemble des Black Page Orchestra
bespielen sie stündlich (14:00–19:00 Uhr) die Bad-Architektur
– für und wider Schönberg.

ÜBER DIE KÜNSTLER*INNEN
https://www.czirpczirp.cc/?p=7092
https://www.gods-entertainment.org/
https://www.blackpageorchestra.org/

LUFT VON ANDEREN PLANETEN

14:00-19:00 stündliche Interventionen (klanglich und performativ).

Datum: 29.08.2026, 13:00 Uhr - 29.08.2026, 19:30 Uhr

Art: Aufführungen/Bühne

Ort: Kongreßbad
Julius-Meinl-Gasse 7A
1160 Wien
Österreich

URL: https://www.czirpczirp.cc/?p=6802

PRESS KIT

Projektsujet, Text und Abbildungen der Künstler*innen.

Rückfragen & Kontakt

czirp czirp – experimental and sonic arts
Lona Gaikis (Kuratorin)
Telefon: 06804050520
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.czirpczirp.cc

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[Samstag, 29.08.2026, 13:00]
Vorschau Youtubevideo [Video]

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