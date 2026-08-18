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Bei "Breaking Media": Alexander Wrabetz äußert sich erstmals zu Pensionszusage an Pius Strobl – Heute um 23:20 Uhr auf JOYN & PULS 4

Wrabetz: "Es war eine Art Abfertigung", aber "aus meiner Sicht kein bindender Vertrag"

Wien (OTS) - 

In der Causa um den Pensionsvertrag von Pius Strobl spricht nun erstmals Alexander Wrabetz bei den "Breaking Media Sommergesprächen". Das Interview gibt es heute, Dienstag, um 23:20 Uhr auf JOYN & PULS 4 zu sehen. Es geht um eine Zusatzpension in Höhe von 5.000 Euro monatlich, vereinbart 2012 zwischen ORF-Top-Manager Strobl und dem damaligen ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz. Der ORF will die Zahlung für nichtig erklären lassen, Strobl sie notfalls einklagen.

Angesprochen darauf, ob ein solcher Vertrag existiere, sagt Wrabetz zu "Breaking Media"-Moderatorin Gundula Geiginger: “Etwas, das in dieser Höhe eine Gültigkeit hat, gibt es meiner Meinung nach nicht.“ Gleichzeitig betont er: ”Ich sage nicht, dass es nicht Regelungen mit dem Herrn Strobl gegeben hat. Die Frage ist, ist das eine abschließende Regelung und Vertrag oder war das eine Vereinbarung, eventuell in der Zukunft einen Vertrag abzuschließen? (...) Es ist aus meiner Sicht kein bindender, förmlicher Vertrag gewesen.“

Warum es eine entsprechende Vereinbarung überhaupt gegeben habe, erklärt Wrabetz so: "Es ging darum, eine einvernehmliche Lösung von einem Mitarbeiter durchzuführen (...) Er ist aus einem mehrjährigen Vertrag ausgestiegen. Wenn jemand einen mehrjährigen Vertrag hat, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine Fortbeschäftigung abzulösen. (...) Es war eine Art Abfertigung.“

Neben der aktuellen ORF-Debatte spricht Wrabetz im "Breaking Media Sommergespräch“ über die Herausforderungen für Medien im Zeitalter von KI, Desinformation und Sparzwängen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ebenfalls zu Gast ist die ehemalige ORF-Journalistin Brigitte Handlos, die über die aktuellen Entwicklungen im ORF und den notwendigen Kulturwandel im Medienhaus spricht.

Das "Breaking Media Sommergespräch“ mit Alexander Wrabetz und Brigitte Handlos am Dienstag, 18. August um 23:20 Uhr auf JOYN & PULS 4

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