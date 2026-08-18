FPÖ-Bors: „ÖVP-Asylversagen ist absolut evident“

Sankt Pölten (OTS) -

„Unser Generalsekretär Christian Hafenecker deckt den Skandal rund um die Flucht des syrischen Folterknechts auf, und die Bundes-ÖVP versucht jetzt mit Nebelgranaten von ihrem eigenen Versagen abzulenken“, stellt FPÖ Niederösterreich Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors klar.

„Sich nach dieser Fehlerreihe als beinharte Abschiebe-Partei darzustellen, ist ein starkes Stück. Aber das haben unsere Landsleute längst durchschaut. Denn die Österreicher erleben Tag für Tag mit Bandenkriegen, Messerstechereien und Vergewaltigungen das permanente Asylversagen des ÖVP-Innenministers, ganz zu schweigen vom Integrationsversagen seit 2015“, schließt Andreas Bors.