80-mal um die Erde: SportOkay.com-Roboter erreichen 3,2 Millionen Kilometer

Innsbruck (OTS) -

Innsbruck, 18. August 2026 – Seit 2018 haben die 72 Transportroboter im Logistikzentrum des Tiroler Online-Sporthändlers SportOkay.com gemeinsam rund 3,2 Millionen Kilometer zurückgelegt. Das entspricht etwa 80 Erdumrundungen oder mehr als vier Reisen zum Mond und zurück.

Rechnerisch bewältigte die Flotte damit durchschnittlich mehr als 1.000 Kilometer pro Tag. Jeder Roboter ist Teil eines Systems, das Sportartikel schnell, flexibel und platzsparend zu den jeweiligen Arbeitsstationen im Lager bringt.

„Jules Verne schickte seine Romanfiguren 1873 in 80 Tagen um die Welt. Unsere Roboter brauchten dafür rechnerisch mehr als sieben Jahre – dafür waren sie täglich im Einsatz“, sagt Konrad Plankensteiner, CEO von SportOkay.com. „Sie transportieren Jacken, Hosen und Schuhe ebenso zuverlässig wie Ski, Stöcke, Zelte und Matten. Damit nehmen sie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern lange Wege ab und schaffen mehr Zeit für Qualitätskontrolle, Verpackung und Kundenservice.“

SportOkay.com setzte früh auf robotergestützte Intralogistik und gilt damit als Pionier im Onlinehandel. Die internationale Marktentwicklung bestätigt diesen Weg: Laut International Federation of Robotics wurden 2024 weltweit 102.900 professionelle Service-Roboter für Transport und Logistik verkauft, 14 Prozent mehr als im Vorjahr.

Das einzigartige Logistikzentrum in Innsbruck sorgt auch international für Aufmerksamkeit. Delegationen von Korean Air aus Seoul und IKEA aus Schweden besuchten den Standort und zeigten sich von der technischen Umsetzung beeindruckt.

Über SportOkay.com

SportOkay.com mit Sitz in Innsbruck ist seit 2013 erfolgreich im Onlinehandel für Sportartikel tätig. Als weltweit erster Onlineshop setzt das Unternehmen auf innovative 3D-Produktdarstellungen und bietet Bekleidung, Schuhe sowie Sportausrüstung von mehr als 400 führenden Marken. Mit einem Jahresumsatz von über 35 Millionen Euro und rund 50 Mitarbeitenden verbindet SportOkay.com ein modernes digitales Einkaufserlebnis mit hochautomatisierter Logistik: Im firmeneigenen Logistikzentrum sorgen 72 Roboter für effiziente Abläufe. Die hohe Kundenzufriedenheit zeigt sich auch in der Bewertung auf Trusted Shops mit 4,87 von 5 Punkten und dem Prädikat „Sehr gut“. Darüber hinaus wurde SportOkay.com von Computer Bild bereits mehrfach als „TOP SHOP“ ausgezeichnet.