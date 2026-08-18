KORREKTUR zu OTS0107 vom 18.08.2026: AVISO: Maßnahmen gegen Extremismus und Kriminalität bei Jugendlichen

Wien (OTS) -

Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried, Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan und DSN-Direktorin Sylvia Mayer präsentieren Maßnahmen gegen Extremismus und Kriminalität bei Jugendlichen.

Wann: 20. August 2026, 10 Uhr

Wo: Festsaal des Bundesministeriums für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien

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Maßnahmen gegen Extremismus und Kriminalität bei Jugendlichen

Innenminister Gerhard Karner, Staatssekretär Jörg Leichtfried, Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan und DSN-Direktorin Sylvia Mayer präsentieren Maßnahmen gegen Extremismus und Kriminalität bei Jugendlichen

Datum: 20.08.2026, 10:00 Uhr

Ort: Festsaal des Bundesministeriums für Inneres

Herrengasse 7

1010 Wien