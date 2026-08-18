- 18.08.2026, 15:46:03
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AVISO: Maßnahmen gegen Extremismus und Kriminalität bei Jugendlichen
Pressekonferenz mit Innenminister Karner, Landespolizeivizepräsident Csefan und DSN-Direktorin Mayer, 20. August 2026, 10 Uhr
Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan und DSN-Direktorin Sylvia Mayer präsentieren Maßnahmen gegen Extremismus und Kriminalität bei Jugendlichen.
Wann: 20. August 2026, 10 Uhr
Wo: Festsaal des Bundesministeriums für Inneres, Herrengasse 7, 1010 Wien
Medienvertreterinnen und -vertreter sind zu diesem Termin herzlich eingeladen. Für die Teilnahme an diesem Medientermin ist eine Akkreditierung unter dem angeführten Link notwendig.
Akkreditierungs-Link: https://bit.ly/4qmrcdd
Maßnahmen gegen Extremismus und Kriminalität bei Jugendlichen
Innenminister Gerhard Karner, Landespolizeivizepräsident Dieter Csefan und DSN-Direktorin Sylvia Mayer präsentieren Maßnahmen gegen Extremismus und Kriminalität bei Jugendlichen
Datum: 20.08.2026, 10:00 Uhr
Ort: Festsaal des Bundesministeriums für Inneres
Herrengasse 7
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Inneres
Ministerialrat Markus Haindl, BA MA
Pressesprecher des Bundesministers
Telefon: +43 (0) 1-531 26 – 90 1021
[email protected]
https://www.bmi.gv.at
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