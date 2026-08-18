Wiener Sommerschule startet für 15.900 Schülerinnen und Schüler

Wien (OTS) -

Am 24. August startet die Sommerschule 2026 für rund 15.900 Wiener Kinder und Jugendliche. Für außerordentliche Schülerinnen und Schüler mit dem Status „unzureichend“ ist sie erstmals verpflichtend. Besonders erfreulich: Rund 1.000 Schülerinnen und Schüler mehr als im Vorjahr haben sich freiwillig für die Sommerschule entschieden.

Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs unterstreicht: „Die Sommerschule gibt Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, gemeinsam Gelerntes zu festigen, offene Fragen zu klären und mit mehr Sicherheit in das neue Schuljahr zu starten. Mein besonderer Dank gilt den vielen Pädagoginnen und Pädagogen sowie den Buddys, die die Kinder und Jugendlichen in diesen beiden Wochen begleiten und einen guten Start in das neue Schuljahr ermöglichen.“

Insgesamt sind heuer über 1.100 Lehrkräfte an Wiener Sommerschulen im Einsatz, darunter auch in diesem Jahr Lehramtsstudierende sowie pensionierte Lehrkräfte. Als „Buddys“ unterstützen zusätzlich 27 Schülerinnen und Schüler ab der fünften Schulstufe freiwillig die Sommerschulgruppen.

Einblicke in die Sommerschule aus Sicht von Lehrpersonen und Schulleitungen finden Sie auf den Social Media Kanälen der Bildungsdirektion für Wien: social.bd-wien.at

Gezielte Förderung sichert guten Start ins neue Schuljahr

An 101 Standorten werden die Schülerinnen und Schüler in Gruppen mit jeweils rund 13 Personen unterrichtet und lernen gemeinsam. Im Mittelpunkt der Sommerschule stehen die Wiederholung und Vertiefung zentraler Lerninhalte sowie die gezielte Förderung entsprechend den individuellen Lernständen der Kinder und Jugendlichen. Einen besonderen Stellenwert nimmt die Förderung der Unterrichtssprache Deutsch ein. Je nach Schulart werden darüber hinaus unter anderem Mathematik, Sachunterricht, Englisch, weitere Fremdsprachen und typenbildende Gegenstände angeboten.

Die Rückmeldungen der vergangenen Jahre zeigen, dass viele Schülerinnen und Schüler nach der Sommerschule strukturierter, sprachlich aktiver und mit mehr Sicherheit in das neue Schuljahr starten. Neben dem Wiederholen von Lerninhalten hilft die Sommerschule auch dabei, nach den Ferien wieder in schulische Routinen und das gemeinsame Lernen hineinzufinden.