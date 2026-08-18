FH Kufstein Tirol wird zur HOK | Hochschule Kufstein Tirol

Kufstein (OTS) -

Die FH Kufstein Tirol hat sich in Hochschule Kufstein Tirol umbenannt. Mit dem neuen Namen und der Kurzmarke HOK schärft die Hochschule ihr Profil als Hochschule für Angewandte Wissenschaften und trägt ihrer Entwicklung der vergangenen knapp 30 Jahre Rechnung. Gleichzeitig wird der neue Markenauftritt schrittweise sichtbar.

Die Umbenennung ist mehr als eine formale Änderung: Der Begriff „Hochschule für Angewandte Wissenschaften“ ist im deutschsprachigen Raum etabliert und ermöglicht eine klarere Einordnung. Zugleich soll die neue Bezeichnung die internationale Wahrnehmung und Vergleichbarkeit stärken. Die Hochschule Kufstein steht dabei weiterhin für die Verbindung von akademischer Qualität, Praxisnähe und internationaler Ausrichtung.

„Die Umbenennung ist der konsequente nächste Schritt unserer Entwicklung: Sie schärft unser Profil und erhöht unsere Sichtbarkeit im internationalen Wettbewerb. Zugleich bleiben wir, was uns stark macht – eine persönliche Hochschule mit gelebter Internationalität, ausgeprägter Praxisnähe und hoher Qualität eingebettet in ein regionales Umfeld “, erklärt Geschäftsführer Prof. (FH) Dr. Thomas Madritsch.

International und praxisnah

Wie stark sich die Hochschule in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat, zeigt sich unter anderem an ihrem Studienangebot und ihrer internationalen Vernetzung. Heute bietet die Hochschule Kufstein 28 Bachelor- und Masterstudiengänge an, neun davon werden in englischer Sprache angeboten. Hinzu kommen rund 250 internationale Partnerhochschulen. Die internationale Ausrichtung ist damit längst ein fester Bestandteil des Hochschulprofils.

Auch das Erscheinungsbild wurde im Zuge der Umbenennung weiterentwickelt. Das neue HOK-Logo setzt auf prägnante Buchstaben und farbige ovale Elemente. Es soll die Vielfalt und Internationalität der Hochschule sichtbar machen und zugleich für Bewegung, Vernetzung und Offenheit stehen.

Christine Haage, BA, Head of Marketing & Communications, hat den Markenentwicklungsprozess auf Seiten der Hochschule federführend begleitet. „Das neue Logo vereint moderne Branding-Strategien mit einer Neuinterpretation unseres Markenkerns. Neues und Bewährtes fließen zusammen und ergeben einen neuen Look mit beständigen Wurzeln. Ergebnisse sind mehr Lebendigkeit, mehr Deutlichkeit und bessere Wiedererkennung“ , erklärt Haage.

„Mit dem neuen Namen tragen wir dem Rechnung, wofür unsere Hochschule heute steht. Gleichzeitig bleiben wir unseren Wurzeln treu: der engen Verbindung von Wissenschaft, Praxis und regionaler Verantwortung“, betonen die Stiftungsvorstände Dr. Herbert Marschitz, DDr. Herwig van Staa und Franz Mayer.

Neuer Auftritt auch digital

Der neue Markenauftritt ist auch digital bereits sichtbar. Neben dem neuen Logo präsentiert sich die Hochschule mit einer überarbeiteten Website und einer erklärenden Seite zur neuen Marke. Unter hok.ac.at bündelt die Hochschule ihren neuen digitalen Auftritt.

Für Studierende und Mitarbeitende ändert sich durch die Umbenennung inhaltlich wenig: Studienangebote und Abschlüsse bleiben unverändert. Die Umstellung auf die neue Marke erfolgt schrittweise und wird im Herbst auch visuell und kommunikativ umfassend erlebbar.

Statements zur Umbenennung

Landeshauptmann Anton Mattle:

„Tirols wichtigste Ressource sind das Wissen und Können der Menschen in unserem Land. Deshalb investieren wir gezielt in eine starke Hochschul- und Wissenschaftslandschaft. Als Hochschule für angewandte Wissenschaften verbindet die Hochschule Kufstein Tirol eine akademische Ausbildung mit hoher Praxisorientierung in den Bereichen Wirtschaft, Technik und Management. Die neue Bezeichnung trägt diesem Profil Rechnung und unterstreicht ihren wichtigen Beitrag zur Ausbildung qualifizierter Fachkräfte sowie zur nachhaltigen Stärkung des Wissenschafts- und Wirtschaftsstandortes Tirol.“

Bildungslandesrätin MMag.a Dr.in Cornelia Hagele:

„Die neue Bezeichnung unterstreicht die Erfolgsgeschichte der Hochschule Kufstein Tirol: Mit ihrem qualitätsvollen, praxisnahen Bildungsangebot leistet sie seit knapp 30 Jahren einen wichtigen Beitrag zur akademischen Ausbildung in Tirol. Gemeinsam mit allen Hochschulen arbeiten wir stetig an der Weiterentwicklung des Wissenschaftsstandortes Tirol. Dabei nimmt die Hochschule Kufstein Tirol mit der Übernahme des Vorsitzes der Tiroler Hochschulkonferenz aktuell eine besonders wichtige Rolle ein und setzt zentrale Impulse für die weitere Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft.“

Bürgermeister Mag. Martin Krumschnabel:

„Die Hochschule Kufstein Tirol ist ein zentraler Impulsgeber für die nachhaltige Weiterentwicklung der Stadt Kufstein. Sie bringt internationales Know-how und innovative Ideen in die Stadt und stärkt zugleich die regionale Wirtschaft durch hervorragend ausgebildete Fachkräfte. Die enge Verbindung von Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung und unserer Stadtgesellschaft macht Kufstein als Bildungs-, Arbeits- und Lebensraum noch attraktiver. Damit leistet die Hochschule einen unverzichtbaren Beitrag zur Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. Aus all diesen Gründen freut es mich als Bürgermeister natürlich ganz besonders, dass die Hochschule Kufstein Tirol sich ständig weiterentwickelt.“

Prof. KommR Walter J. Mayr, MBA, Gründer der FH Kufstein Tirol:

„Die Vision einer Hochschulstadt Kufstein hat sich erfüllt. Seit dem Studienstart im Jahr 1997 hat sich die Hochschule mit wissenschaftlicher Qualität, Praxisnähe und internationaler Ausrichtung beeindruckend entwickelt: 250 Hochschul- und über 500 Wirtschaftspartnerschaften belegen die Qualität. Die Anpassung des Namens an die international gebräuchliche Bezeichnung ist folgerichtig. Für die Zukunft wünsche ich der Hochschule weiterhin Mut, Erfolg und Strahlkraft. Mein Dank gilt allen, die dazu beitragen. Glück auf!“