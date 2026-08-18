FPÖ - Berger/Guggenbichler: 20 Geschäftseinbrüche in Währing und Alsergrund – ehemals sichere Bezirke werden zum Kriminalitäts-Hotspot

Wien (OTS) -

„20 Geschäftseinbrüche in wenigen Wochen allein in Währing und Alsergrund – und am Ende bleibt bei den Betroffenen das Gefühl: ‚Man kann ohnehin nichts machen.‘ Das ist das Zeugnis einer gescheiterten Sicherheitspolitik in Wien“, reagiert FPÖ-Sicherheitssprecher und Stadtrat Stefan Berger die aktuelle Einbruchsserie in ehemals sicheren Bezirken.

„Bürgermeister Ludwig und Innenminister Karner dürfen sich nicht länger gegenseitig die Verantwortung zuschieben. Die Wiener Unternehmer brauchen Schutz und keine Ausreden. Während die Stadt bei der Polizeipräsenz abbaut und Dienststellen reduziert werden, müssen gleichzeitig Polizisten aus anderen Bundesländern nach Wien geholt werden“, so Berger.

Besonders alarmierend sei, dass es sich laut Polizei bei einem Großteil der ausgeforschten Täter wieder einmal um unmündige Jugendliche handle. Bei den 10- bis 14-jährigen Tatverdächtigen stieg die Zahl 2025 auf 5.983. Berger fordert ein ums andere Mal die Senkung der Strafmündigkeit.

Auch der Währinger Bezirkschef und FPÖ-Wirtschaftssprecher Udo Guggenbichler fordert Konsequenzen: „Für einen Unternehmer ist es völlig unverständlich, wenn nach einem Einbruch die Antwort sinngemäß lautet: ‚Was soll man machen?‘ Wer in Wien ein Geschäft betreibt, muss sich darauf verlassen können, dass der Staat sein Eigentum und seine Existenz schützt.“

„Ludwig hat Wien sicherheitspolitisch heruntergewirtschaftet und Karner verwaltet den Personalmangel, anstatt ihn zu lösen. Wir brauchen endlich mehr Polizei auf der Straße, konsequentes Vorgehen gegen Jugendkriminalität und einen Kurswechsel in der Wiener Sicherheitspolitik.“, so Berger und Guggenbichler abschließend.