  • 18.08.2026, 13:10:02
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FPÖ-Fiedler: „Lehrer verdienen Praxis statt Pflichtseminare“

Jeder Euro muss dort wirken, wo Bildung entsteht: im Klassenzimmer

Sankt Pölten (OTS) - 

„Gute Lehrer werden nicht durch endlose Theorievorträge besser, sondern durch praktische Unterstützung im Klassenzimmer. Genau dort muss Fortbildung stattfinden, nicht in Seminarräumen“, fordert FPÖ Niederösterreich Bildungssprecher LAbg. Helmut Fiedler.

Die verpflichtenden Lehrerfortbildungen sind in ihrer derzeitigen Form vielfach zu einem bürokratischen Pflichtprogramm verkommen. Lehrkräfte verbringen Stunden in Seminaren, hören sich theoretische Vorträge an und kehren anschließend in ihren Schulalltag zurück – oftmals ohne nachhaltigen Mehrwert für den Unterricht. „Das bindet Zeit, kostet Steuergeld und hilft weder den Lehrern noch den Schülern“, stellt Fiedler fest.

Die FPÖ Niederösterreich fordert deshalb einen grundlegenden Kurswechsel. Statt standardisierter Pflichtseminare braucht es erfahrene pädagogische Trainer, die direkt an den Schulen arbeiten, Lehrkräfte im Unterricht begleiten, neue Methoden gemeinsam mit ihnen umsetzen und unmittelbares Feedback geben. Kurzum: Lernen durch praktische Anwendung muss die theoretische Dauerbeschallung ersetzen.

„Unsere Lehrer leisten tagtäglich Großartiges. Sie verdienen Fortbildungen, die sie wirklich weiterbringen und ihren Unterricht verbessern. Jeder Euro muss dort wirken, wo Bildung entsteht: im Klassenzimmer. Weniger Theorie, mehr Praxis, mehr Qualität – so stärken wir unsere Lehrer und damit auch die Zukunft unserer Kinder“, so Fiedler abschließend.

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