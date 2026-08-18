  • 18.08.2026, 13:05:32
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ÖVP - Zierfuß: Jede dritte Lehrerstelle noch unbesetzt– Neos-Stadträtin Emmerling muss endlich handeln

Personalmangel gefährdet geordneten Start ins neue Schuljahr

Wien (OTS) - 

Wenige Wochen vor Beginn des neuen Schuljahres sind laut aktueller Berichterstattung der „Kronen Zeitung“ erst rund zwei Drittel der insgesamt 2.100 ausgeschriebenen Lehrstellen in Wien besetzt oder vorläufig zugewiesen.

„Wenn drei Wochen vor Schulbeginn noch jede dritte ausgeschriebene Lehrerstelle nicht vergeben ist, können wir nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Neos-Stadträtin Bettina Emmerling muss sicherstellen, dass zum Schulstart ausreichend qualifizierte Pädagogen in den Klassen stehen“, so Bildungssprecher Klubobmann Harald Zierfuß.

Die Lehrer in Wien arbeiten vielerorts bereits an der Belastungsgrenze. Personalmangel, massive Sprachdefizite und immer schwierigere Bedingungen an einzelnen Schulstandorten verschärfen die Situation zusätzlich. „Gerade deshalb braucht es endlich bessere Rahmenbedingungen und gezielte Entlastung, damit Wien als Arbeitsplatz für Pädagogen wieder attraktiver wird“, so Zierfuß weiter.

Die Bildungsdirektion zeige sich optimistisch, bis Schulbeginn alle Stellen besetzen zu können. „Daran werden wir die Verantwortlichen auch letztendlich messen. Die Wiener Kinder haben ein Recht darauf, dass am ersten Schultag nicht Improvisation vorherrscht, sondern ein geordneter Unterricht beginnt“, so Zierfuß abschließend.

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