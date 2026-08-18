- 18.08.2026, 12:25:03
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- OTS0084
Termine am 19. August 2026 in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 11.30 Uhr, Pressekonferenz der FPÖ Wien mit LPO Stadtrat Dominik Nepp und Stadtrat Stefan Berger zu „Wien vor dem Sicherheitskollaps“ (1., Rathaus, Landtagsklub FPÖ Wien, Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452)
(Schluss) red
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