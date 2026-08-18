Halbjahresergebnis: HYPO Oberösterreich zieht positives Fazit

Linz (OTS) -

Die HYPO Oberösterreich setzte ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 fort und konnte sowohl den Stand der Kundeneinlagen (+6,0 Prozent) als auch das Finanzierungsvolumen (+2,4 Prozent) steigern. Im Neukreditgeschäft konnte die Bank besonders im ersten Quartal starke Zuwächse erzielen. Das zweite Quartal war aufgrund der geopolitischen Lage – und der damit einhergehenden Zurückhaltung auf Kundenseite – durch etwas niedrigere Abschlusszahlen im Kreditgeschäft geprägt. Das operative Ergebnis der HYPO Oberösterreich entwickelte sich im Vorjahresvergleich stabil. Das Halbjahresergebnis vor Steuern liegt mit +18,6 Millionen Euro unter dem Vorjahresergebnis von +24,7 Millionen Euro, großteils bedingt durch Bewertungseffekte.

„Den Wirtschaftsaufschwung zu Jahresbeginn konnten wir insbesondere im Kreditgeschäft nutzen. Der Beginn des Irankriegs sorgte im zweiten Quartal für einen gesamtwirtschaftlichen Dämpfer. Doch der Wirtschaftsstandort Oberösterreich hat sich auch in diesen Zeiten als sehr resilient erwiesen. Diese Stabilität zeigt sich auch in unseren Geschäftszahlen des ersten Halbjahres“,

sagt Klaus Kumpfmüller, Vorstandsvorsitzender der HYPO Oberösterreich.

Starkes Wachstum bei Neukrediten & Kundeneinlagen

Besonders deutlich wird die positive Dynamik des ersten Halbjahres im Kreditgeschäft: Quer über alle Geschäftsbereiche konnte die HYPO Oberösterreich ein Neukreditvolumen in Höhe von 575 Millionen Euro (30.06.2025: 374,3 Millionen Euro) vergeben. Dies entspricht im Vorjahresvergleich einem Plus von +53,6 Prozent. Auch im Kreditgeschäft bei Retailkunden war der Zuwachs beträchtlich, er lag bei +33,7 Prozent. Das Finanzierungsvolumen konnte in Summe auf 7.075,2 Millionen Euro (31.12.2025: 6.912,7 Millionen Euro) gesteigert werden, wodurch erstmals in der Unternehmensgeschichte die 7-Milliarden-Euro-Marke erreicht wurde.

Sehr erfolgreich entwickelten sich auch die Kundeneinlagen der HYPO Oberösterreich: Insbesondere die Retail-Spareinlagen trugen dazu bei, den Einlagenstand um +6,0 Prozent auf 3.050,5 Millionen Euro (31.12.2025: 2.879,0 Millionen) zu steigern. Unverändert hoch blieb die Nachfrage nach Pfandbriefen und Wohnbauanleihen. Bei Letzteren konnte im ersten Halbjahr ein Volumen von über 125 Millionen Euro platziert werden. Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Jahresende 2025 um +4,9 Prozent auf 9.121,9 Millionen Euro (31.12.2025: 8.696,6 Millionen Euro).

„Unser Neukreditgeschäft entwickelt sich weiterhin sehr positiv. Neben einem herausragenden Zuwachs von über 85 Prozent bei Firmenkunden stimmt uns auch das Plus von rund einem Drittel bei den Retailkunden sehr positiv. Damit konnten wir beim Finanzierungsvolumen erstmals in unserer Unternehmensgeschichte die 7-Milliarden-Marke überschreiten“, so Klaus Kumpfmüller, Vorstandsvorsitzender der HYPO OOE.

Operative Ertragslage trotz Zinsumfeld stabil

Die HYPO Oberösterreich konnte im ersten Halbjahr ein gutes operatives Ergebnis erzielen: Trotz eines – im Vorjahresvergleich – niedrigeren Zinsumfelds konnte der Zinsüberschuss vor Risikovorsorgen mit +48,9 Millionen Euro (30.06.2025: +49,1 Millionen Euro) stabil gehalten werden. Da die Aufwendungen für Risikovorsorgen deutlich reduziert werden konnten, stieg der Zinsüberschuss nach Risikovorsorgen um +6,4 Prozent auf +43,8 Millionen Euro (30.06.2025: +41,1 Millionen Euro).

Damit konnten die gestiegenen Verwaltungskosten, die auf allgemeine Kostensteigerungen und gestiegene Investitionen zurückzuführen sind, größtenteils kompensiert werden. Der von +24,7 Millionen Euro auf +18,6 Millionen Euro gesunkene Halbjahresüberschuss vor Steuern ergibt sich daher im Wesentlichen aus Bewertungseffekten sowie der erhöhten Stabilitätsabgabe, die im Halbjahresergebnis 2025 noch nicht zum Tragen kam.

HYPO OOE mit zuversichtlichem Ausblick

Angesichts der guten Geschäfts- und Ergebniszahlen des ersten Halbjahres erwartet die HYPO Oberösterreich ein gutes Jahresergebnis. Im ersten Halbjahr erzielte die Bank in zentralen Geschäftsbereichen eine positive Entwicklung, insbesondere bei den Neuauszahlungen im Kreditgeschäft, aber auch in der Neukundengewinnung. Dies zeigt, dass die Kundinnen und Kunden auch in Zeiten wirtschaftlicher Verunsicherung auf die HYPO Oberösterreich vertrauen – ein wichtiger Baustein, um auch im aktuellen Marktumfeld erfolgreich zu sein.

Link zum Konzernhalbjahresfinanzbericht 2026 (PDF): https://www.hypo.at/de/investor-relations/geschaeftsberichte.html