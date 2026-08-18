ORF Wien und die Social City Wien vergeben erstmals Wiener Freiwilligenpreis

Wien (OTS) -

Freiwilliges Engagement verdient eine Bühne – der Wiener Freiwilligenpreis wird 2026 das erste Mal vergeben und soll freiwilliges Engagement sichtbar machen. Mit dem ORF-Radio-Wien-Publikumspreis würdigt die Jury eine Einzelperson, die durch ihren freiwilligen Einsatz einen besonderen Beitrag für Wien leistet. Die Person kann von einer Organisation, einem Verein, einer Initiative oder einer anderen Person vorgeschlagen werden.

Freiwilliges Engagement entsteht überall dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen und sich für andere stark machen. Vereine, Organisationen und Initiativen schaffen Räume, in denen diese Hilfsbereitschaft möglich wird – Tag für Tag und oft ganz selbstverständlich. Ob im Sportverein, in der Nachbarschaft, bei der Feuerwehr, im Sozialbereich oder im Umweltschutz: Jeden Tag unterstützen Menschen in Wien freiwillig andere Personen.

Der Wiener Freiwilligenpreis möchte dieses Engagement sichtbar machen und ihre Bedeutung für die Stadt Wien würdigen. Das Zusammenleben in Wien soll dadurch noch mehr gestärkt werden.

ORF-Wien-Landesdirektor Edgar Weinzettl: „Der ORF Wien bringt die Menschen in Wien zusammen. Wir holen jene in Interviews und Beiträgen vor den Vorhang, die abseits der Scheinwerfer Großartiges für unser Zusammenleben leisten. Daher war es für mich nur logisch, mit der Auslobung des ersten Wiener Freiwilligenpreises dieses Engagement zu würdigen!“

Projekte von Organisationen und Vereinen oder Initiativen, die sich freiwillig engagieren, können noch bis 6. September unter https://www.freiwilligenpreis.at/ eingereicht werden.

Einzelpersonen, die mit ihrem freiwilligen Einsatz einen besonderen Beitrag leisten, können für den ORF-Radio-Wien-Publikumspreis nominiert werden.

ORF Wien und die Social City Wien möchten mit dem Wiener Freiwilligenpreis danke sagen und jede Person hat die Möglichkeit, sich mit einer Einreichung bei den Helfenden zu bedanken.