  • 18.08.2026, 11:48:02
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Bis zu 901.000 für sechste Ausgabe der heurigen Jubiläumsstaffel „Liebesg’schichten und Heiratssachen“

Nächste Folge am 24. August in ORF 2 und 24 Stunden vorab auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Bis zu 901.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ließen sich die gestern, am Montag, dem 17. August 2026, gezeigten ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ nicht entgehen. Die sechste Ausgabe der heurigen Jubiläumsstaffel sahen im Schnitt 872.000 (vorläufige Gewichtung) bei einem Marktanteil von 35 Prozent bei E12+. In den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 erzielte die Sendung 26 und 23 Prozent.

In der nächsten Folge am Montag, dem 24. August, um 20.15 Uhr in ORF 2 bzw. bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON besucht Nina Horowitz sechs partnersuchende Damen und Herren in Niederösterreich, Salzburg, Kärnten und der Steiermark. TV-Dacapo-Termine gibt es samstags um 12.10 Uhr in 3sat.

Alle Folgen der 30. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sind auch heuer wieder mit Audiodeskription verfügbar.

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