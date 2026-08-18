SPÖ-Seltenheim: Mit uns gibt es keine Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim betont heute, Dienstag, dass die SPÖ allen Forderungen nach einer Erhöhung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters eine klare Absage erteilt. „Eine sichere Pension ist eine Frage des Respekts vor der Lebensleistung der arbeitenden Menschen. Wer das gesetzliche Pensionsantrittsalter auf 67 Jahre erhöhen will, setzt bei den Falschen an. Mit der SPÖ gibt es das nicht“, so Seltenheim in Reaktion auf entsprechende Aussagen von NEOS-Chefin Meinl-Reisinger. ****

„Unser Ziel ist, dass die Menschen gesund bis zum gesetzlichen Pensionsalter arbeiten können. In der Bundesregierung arbeiten wir daran, das faktische Pensionsantrittsalter an das gesetzliche heranzuführen – mit der Teilpension, der Aktion 55Plus und Maßnahmen, die älteren Arbeitnehmer*innen den Verbleib im oder den Wiedereinstieg ins Erwerbsleben ermöglichen. Gleichzeitig müssen wir die Pensionsschere zwischen Frauen und Männern schließen. Eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters ist für uns eine rote Linie. Sie ist auch nicht im Regierungsprogramm vorgesehen“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.

„Schon heute schaffen es viele Menschen aus gesundheitlichen Gründen nicht, bis zum gesetzlichen Pensionsalter im Erwerbsleben zu bleiben. Das gesetzliche Pensionsalter einfach weiter hinaufzusetzen, löst dieses Problem nicht – im Gegenteil“, sagt Seltenheim. „Statt bei den Arbeitnehmer*innen die Daumenschrauben anzuziehen, müssen auch die Betriebe stärker in die Pflicht genommen werden. Wir brauchen mehr Unternehmen, die ältere Beschäftigte einstellen und Arbeitsbedingungen schaffen, unter denen die Menschen länger gesund im Erwerbsleben bleiben können.“ (Schluss) bj/ff