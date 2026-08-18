FPÖ-Brenner: „Jugend braucht Freiheit, Sicherheit und Zukunft“

Sankt Pölten (OTS) -

„Wir Freiheitliche sind auch heuer wieder live beim Frequency dabei, stehen heuer erstmals mit dem FJ-Foodtruck in St. Pölten und verteilen Eis, Getränke und Sommerartikel. Das ist keine große, politische Maßnahme, aber unser Zugang: Wir holen die jungen Menschen dort ab, wo sie sind. Nur so können wir mit den Jugendlichen reden und sie verstehen“, stellte FPÖ Niederösterreich Jugendsprecher LAbg. Christian Brenner am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz in St. Pölten klar.

Der FPÖ liege die Jugend besonders am Herzen. „In unserer Regierungsverantwortung hat Udo Landbauer mit Schwimm Kids eine besonders wertvolle Initiative für Kinder und Jugendliche ins Leben gerufen“, sagte Brenner und verwies auch auf „Radkids NÖ“ und „Nicht mit mir“. Mit der NÖ-Praktikumsförderung werden zudem freiwillige Praktika mit 120 Euro pro Woche unterstützt.

„Das sind Maßnahmen, die bereits laufen, nur wir müssen noch besser werden, vor allem bei der Lehre und dem Handwerk. Österreich hatte Ende 2025 insgesamt 102.878 Lehrlinge, ein Minus von 3,4 % gegenüber 2024. Auch in NÖ gab es ein Minus von 3,3 %. Heute fehlen uns die Lehrlinge, morgen die Elektriker und Installateure. Diese Entwicklungen dürfen wir nicht hinnehmen“, warnte Brenner, der selbst mit 15 Jahren eine Lehre zum Elektroinstallationstechniker begonnen hatte.

GHMS und Vier-Tage-Vollzeitwoche für Lehrlinge

„Ich hatte das Glück, viel Zeit am Bauernhof meines Großvaters und mit meinem Vater, der Feuerwehr-Fahrmeister war, verbringen zu dürfen. Ich half schon als Kind bei Reparaturen, später kam ich zur Jugendfeuerwehr. Ich war handwerklich begabt, wurde gefördert, weil ich mit meinem Großvater und Vater Glück hatte. Nur dieses Glück haben nicht alle handwerklich oder technisch begabten Talente. Darum brauchen wir eine Gewerbe- und Handwerksmittelschule (GHMS). Die Idee ist eine fünfjährige GHMS, die das bisherige Poly integriert. Die FPÖ hat 2025 dazu einen konkreten Antrag im Nationalrat eingebracht“, so Brenner und stellte klar: „Wenn wir Sport- oder Musiktalente an Sport- und Musikmittelschulen fördern können, warum dann nicht auch handwerkliche und technische Talente?“

„Lehre bildet nicht nur die Hände aus – man lernt Arbeitsabläufe zu verstehen, zu antizipieren. Eine gute Lehre bildet Kopf, Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein aus“, brach Brenner eine Lanze für den Lehrberuf und berichtete aus seiner Zeit als Servicetechniker. Man müsse den Lehrberuf noch attraktiver machen: „Wie mit der freiwilligen Vier-Tage-Vollzeitwoche für Lehrlinge. Ein Modell, das viele Vorteile hat: Ein Tag weniger Anfahrt, drei freie Tage. Es soll die Möglichkeit geben, freilich kein Zwang sein“, unterstrich Brenner.

„Die Arbeitswelt verändert sich, wir müssen neue Wege gehen. Deshalb unterstütze ich die Gewerbe- und Handwerksmittelschule und will, dass NÖ bei diesem Thema vorangeht. Wer unsere Jugend stärkt, stärkt Niederösterreich. Wer Lehre und Handwerk stärkt, sichert die Zukunft unseres Landes“, schloss LAbg. Christian Brenner.