Einreichschluss: 15. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis

Wien (OTS) -

Große Ideen, kluge Köpfe, eine Bühne für die Zukunft. Bereits zum 15. Mal zeichnet der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis herausragende Leistungen aus und rückt zukunftsweisende Arbeiten von Universitäts- und Fachhochschul-Absolvent*innen sowie HTL-Maturant*innen ins Rampenlicht.

Mehr als 160 Projekte aus über 50 Universitäten, Fachhochschulen und berufsbildenden höheren Schulen sind bislang eingegangen.

Für die beste Dissertation gibt’s 6.000 Euro, für die beste Diplomarbeit/Masterarbeit 5.000 Euro. Das beste HTL-Projekt wird mit 4.000 Euro prämiert.

Eingereicht werden können aprobierte Arbeiten aus den Jahren 2024, 2025 und 2026.

Jetzt rasch einreichen und Chancen sichern! Bis 26. August 2026

wipreis.tuvaustria.com