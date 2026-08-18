  • 18.08.2026, 11:34:32
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Einreichschluss: 15. TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis

In einer Woche, am 26. August, ist TÜV AUSTRIA #WiPreis-Bewerbungsschluss. Jetzt rasch einreichen!

TÜV AUSTRIA #WiPreis-Einreichschluss 26.8.2026: Mehr als 160 Projekte aus über 50 Universitäten, Fachhochschulen und berufsbildenden höheren Schulen sind bislang eingegangen.
Wien (OTS) - 

Große Ideen, kluge Köpfe, eine Bühne für die Zukunft. Bereits zum 15. Mal zeichnet der TÜV AUSTRIA Wissenschaftspreis herausragende Leistungen aus und rückt zukunftsweisende Arbeiten von Universitäts- und Fachhochschul-Absolvent*innen sowie HTL-Maturant*innen ins Rampenlicht.

Mehr als 160 Projekte aus über 50 Universitäten, Fachhochschulen und berufsbildenden höheren Schulen sind bislang eingegangen.

Für die beste Dissertation gibt’s 6.000 Euro, für die beste Diplomarbeit/Masterarbeit 5.000 Euro. Das beste HTL-Projekt wird mit 4.000 Euro prämiert.

Eingereicht werden können aprobierte Arbeiten aus den Jahren 2024, 2025 und 2026.

Jetzt rasch einreichen und Chancen sichern! Bis 26. August 2026
wipreis.tuvaustria.com

Bis 26.08.2026: 15. TÜV AUSTRIA #WiPreis

Für die beste Dissertation gibt’s 6.000 Euro, für die beste Diplomarbeit/Masterarbeit 5.000 Euro. Das beste HTL-Projekt wird mit 4.000 Euro prämiert. Jetzt bis 26. August 2026 einreichen!

Rückfragen & Kontakt

TÜV AUSTRIA Group
Michael Thomas, MA
E-Mail: [email protected]

Tel.: +43 664 60454 6131
Website: https://wipreis.tuvaustria.com

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