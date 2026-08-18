Neue Ära für den City Airport Train: Ab 24. August mit Premium-Bussen auf der Straße, ab 2027 wieder auf Schiene.

Wien-Flughafen (OTS) -

Der City Airport Train reagiert auf die vorzeitige Sperre der Wiener S-Bahn-Stammstrecke aufgrund des Kabelbrandes im Bereich Wien Praterstern und nimmt daher gemeinsam mit Blaguss bereits ab 24. August 2026 als CAT by bus den Betrieb auf. Die Premium-Busflotte verbindet Wien Mitte mit dem Flughafen Wien direkt und bis zu fünf Mal pro Stunde und Richtung. Gleichzeitig blickt der CAT bereits in die Zukunft: Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde heute in Wien auch die neue Generation des Flughafentransfers präsentiert: Ab Herbst 2027 kehrt der CAT mit neuen Doppelstockzügen des Typs KISS von Stadler auf die Schiene zurück und setzt damit neue Maßstäbe bei Komfort, Zuverlässigkeit und Mobilität.

CAT by bus mit bis zu 5 Verbindungen pro Stunde und Richtung ab 24. August

Bereits zwei Wochen früher als ursprünglich geplant startet der City Airport Train mit seinem Busangebot und erhöht die Frequenz seiner Transfers: Pro Stunde verkehren bis zu fünf Busse mit je 57 Sitzplätzen und 21 Minuten Fahrtzeit. Zur Verfügung gestellt werden die hochwertig ausgestatteten Setra-Reisebusse von der Firma Blaguss Reisen GmbH. Der CAT by bus bietet somit weiterhin einen zuverlässigen Flughafentransfer von und nach Wien Mitte – alle 12 Minuten zwischen 7 Uhr morgens und 19 Uhr abends, sonst alle 15 Minuten im Rahmen der Betriebszeiten.

„Wir haben alles darangesetzt, den CAT by bus-Betrieb frühzeitig für unsere Kund:innen zu ermöglichen. Gemeinsam mit unserem Partner Blaguss Reisen freut es uns, dass wir bereits ab kommender Woche eine zuverlässige Direktverbindung zwischen Wiener Innenstadt und Flughafen in einem 12-Minuten-Takt bzw. 15-Minuten-Takt gewährleisten. Für die Zeit der Stammstreckensperre haben wir hiermit das perfekte Angebot - und das sogar mit höherer Taktung.“, so CAT-Geschäftsführer Christoph Korherr. „Zum Start der CAT by bus-Verbindung bieten wir einen Rabatt von 20 % auf online erworbene Tickets. Weiterhin gelten auch die 50% Rabatte für Inhaber:innen einer Wiener Linien Jahreskarte, einer ÖBB Vorteilscard, eines Klimatickets oder einer nationalen oder internationalen Student ID. Somit reist man one way bereits um Ꞓ 7 und Kinder unter 15 Jahren fahren kostenlos“, ergänzt Korherr.

Die Haltestelle der Busse wird sich weiterhin in zentraler Lage beim Verkehrsknotenpunkt Wien Mitte The Mall in der Marxergasse 1b befinden. Am Flughafen halten die Busse bei den Haltestellen direkt vor dem Ankunftsterminal 3.

„Mit dem Setra S 517 HD ComfortClass setzen wir auf ein Fahrzeug, das speziell für hochwertige Fern- und Flughafentransfers ausgelegt ist. Besonders freut uns, dass wir den Bus bereits zwei Wochen früher als ursprünglich geplant ab 24. August 2026 in den Vollbetrieb bringen können. Dafür haben wir gemeinsam alle Hebel in Bewegung gesetzt und die notwendigen Schritte konsequent beschleunigt. MirrorCam und 360°-Kameras sorgen für zusätzliche Sicherheit im urbanen Verkehr, elektronische Zielanzeigen für eine bessere Orientierung und WLAN sowie USB-Anschlüsse für zusätzlichen Komfort an Bord. Damit steht das Fahrzeug früher als geplant für unsere Fahrgäste bereit und führt den hohen Qualitätsanspruch des CAT auch auf der Straße konsequent fort.“, erläutert Paul Blaguss, Geschäftsführer Blaguss Reisen GmbH.

Das Reisegepäck kann problemlos in den CAT-Bussen befördert werden. Der CAT City Check-In für Gepäckstücke ist allerdings ausgesetzt – der Check-In für den Flug und der Ausdruck der Bordkarten für ausgewählte Fluglinien ist weiterhin im CAT-Foyer möglich.

Frequenz der CAT-Ersatzbusse :

15 Minuten-Takt von 5.30 bis 7.00 Uhr ab Wien Mitte und von 6:10 bis 7.00 Uhr ab Flughafen.

Ab 7.00 Uhr alle 12 Minuten (5x/Std.) bis 19.00 Uhr.

Ab 19.00 Uhr wieder alle 15 Minuten bis Mitternacht. Letzter Bus ab Wien Mitte um 23.15 Uhr und ab Flughafen um 23.37 Uhr.

Ab Herbst 2027 wieder auf Schiene: der neue KISS von Stadler in Premiumausführung für den City Airport Train

Nach dem Ende der Stammstreckensperre nimmt der City Airport Train ab Herbst 2027 den Zugbetrieb mit den neuen, fünfteiligen Zügen der Ausführung KISS von Stadler wieder auf. Die neuen Fahrzeuge sind besonders auf die Bedürfnisse von Flugreisenden zugeschnitten und bieten ausreichend Gepäckablageflächen, breite Gänge, besonders breite Sitze und großzügig gestaltete Ein- und Ausstiegsbereiche in Niederflurbauweise. Zu den weiteren Annehmlichkeiten an Bord zählen Klimatisierung und kostenloses WLAN sowie moderne Fahrgastinformation mit Infomonitoren mit Echtzeitdaten und ein nach Tageszeiten gesteuertes LED-Licht-Design im Fahrgastraum.

Die neue Fahrzeuggeneration bietet nicht nur mehr Komfort, sondern auch mehr Kapazität: Mit rund 300 Sitzplätzen erhöht der CAT sein Platzangebot gegenüber der bestehenden Flotte deutlich. Großzügige Abstellbereiche für Kinderwägen, zwei WCs, darunter ein barrierefrei zugängliches WC mit Wickeltisch, sowie zahlreiche Komfortfeatures wie Steckdosen mit USB-Anschlüssen, ausklappbare Tische und Leselampen an jedem Sitzplatz runden das Angebot ab.

Für die Gestaltung der neuen Züge zeichnete das strategische Designunternehmen moodley verantwortlich. Beim Interieur stand von Anfang an First-Class Feeling im Mittelpunkt, konkret bei hochwertigen Materialien, variablem Lichtsystem, schwebend wirkenden Premium-Sitzen, bei Lounge-Möbeln oder in den Steh- und Lehnbereichen.

CAT-Geschäftsführer Michael Forstner über die neuen Fahrzeuge: „Die drei neuen Züge in Premium-Ausführung bieten künftig ein Reiseerlebnis auf höchstem Niveau und setzen neue Maßstäbe in der Passenger Experience. Von Anfang an standen die Bedürfnisse der Kund:innen eines Airport Expresszugs für uns im Mittelpunkt. Es wurde zusätzlich großer Wert auf ein Design mit hohem Wohlfühlfaktor und den Einsatz natürlichen Materialien gelegt. So beginnt der Urlaub bereits im CAT.“

„Kleine Flotte, große Liebe zum Detail: Das Besondere an diesem Projekt ist die Verbindung aus höchster Qualität, außergewöhnlichem Komfort und einem Design, das bis ins Detail auf die Marke zugeschnitten ist. Gerade bei einer kleinen Flotte von nur drei Fahrzeugen war es unser Anspruch, einen Zug mit einem eigenständigen Charakter zu entwickeln. Die Fahrgäste profitieren dabei von moderner Technologie, hoher Leistungsfähigkeit und bewährter Zuverlässigkeit.“, sagt Christian Diewald, Geschäftsführer von Stadler Austria.

Für die Orientierung am Bahnsteig wird außen am Zug ein klares Piktogramm- und Wegeleitsystem angebracht. Selbstverständlich sind die Züge barrierefrei zugänglich. Für Reisende mit eingeschränkter Mobilität stehen im Mittelwagen der Garnituren auch eigene Rollstuhlstellplätze mit höhenverstellbaren Seitenwandtischen zur Verfügung.

Die Zukunft des CAT verspricht: mehr Platz, mehr Komfort und noch mehr Reisefreude für die Passagiere, sowohl in den Bussen als auch in den Zügen.

Daten & Fakten zum neuen City Airport Train

Höchstgeschwindigkeit: 200 km/h

Zuglänge: ca. 133 m

Fahrzeugtyp: fünfteiliger KISS-Doppelstockzug von Stadler

Zehn Einstiegstüren pro Zugseite (zwei pro Wagenkasten)

Sitzplatzkapazität: rund 300 Sitzplätze

Barrierefreiheit: zwei Rollstuhlplätze und ein barrierefreies WC

Ambientebeleuchtung im Fahrgastraum

Großzügige Gepäckablagen

Steckdosen und USB-Anschlüsse an jedem Sitzplatz

Bildmaterial Bus und und Zug und Fotos vom Medienevent