Start für „Natur im Garten“ und „Zurück zur Natur“ ab 23. August in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

Wissenswertes und Interessantes rund ums Leben mit der Natur steht ab 23. August 2026 immer sonntags ab 17.30 Uhr auf dem Programm von ORF 2 und ORF ON: In neuen Folgen von „Natur im Garten“ liefert Biogärtner Karl Ploberger wieder zahlreiche Tipps und Tricks für den wachsenden Erfolg beim Garteln, und Maggie Entenfellner porträtiert bei „Zurück zur Natur“ besondere Menschen und zeigt die schönsten Seiten des Stadt- und Landlebens.

Karl Ploberger startet in die Herbstsaison und meldet sich mit einer neuen Ausgabe von „Natur im Garten“ um 17.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON: Den Biogärtner zieht es diesmal nach Niederösterreich ins Weinviertel in einen romantischen Landhausgarten. Außerdem stellt Karl Ploberger robuste Bäume und Sträucher für große und kleine Gärten – vom Feldahorn bis zur Felsenbirne – vor, Uschi Zezelitsch widmet sich der Färberdistel, die seit Jahrhunderten als Farb-, Heil- und Ölpflanze genutzt wird, und auf der Garten Tulln dreht sich alles um natürlichen Pflanzenschutz.

Die neuen Folgen von „Natur im Garten“ stehen ab 12. September, jeweils samstags um 15.05 Uhr und dienstags darauf um 12.50 Uhr, auch auf dem Programm von 3sat.

Gleich danach um 17.55 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zeigt Maggie Entenfellner in neuen Folgen von „Zurück zur Natur“ wieder die schönsten Seiten des Land- und Stadtlebens: Beim Auftakt porträtiert sie besondere Menschen und ihre Beziehung zur Natur im Montafon. Das Montafon liegt im südlichen Vorarlberg und ist eines der ursprünglichsten Täler mit eigener Sprache und eigener Identität. Landwirtin Kerstin Kessler hat die Herstellung der eigenwilligen Kopfbedeckung namens Mäßli wieder ins Tal gebracht. Die junge Haubenköchin Janine Wieland präsentiert erstmals ihre aufwendige Sommerdessert-Kreation: Mädesüß-Parfait am Stiel mit Limetten-Estragon-Gel und italienischem Zitronenkuchen. Und Kräuterfrau Angelika Thaler-Zugg stellt mit Maggie Entenfellner ein Knabbergebäck namens Stängli her und bereitet außerdem ein Bergkräuter-Oxymel zu.

Mehr Infos zu den Inhalten von „Natur im Garten“ und „Zurück zur Natur“ gibt es unter https://presse.ORF.at.