  • 18.08.2026, 11:04:32
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FPÖ – Krauss: Lehrermangel belegt Totalversagen von Wiederkehr und Emmerling

Überforderte Stadträtin soll endlich ihren Hut nehmen

Wien (OTS) - 

Als „bildungspolitisches Totalversagen“ bezeichnet der Wiener FPÖ-Bildungssprecher Klubobmann Maximilian Krauss die Tatsache, dass wenige Wochen vor Schulbeginn noch rund ein Drittel der 2.100 ausgeschriebenen Lehrstellen in Wien nicht vergeben ist.
„Wiederkehr und Emmerling haben die Probleme an den Wiener Schulen jahrelang schöngeredet. Jetzt fehlen erneut Klassenlehrer, Mathematiklehrer und Sonderpädagogen. Die NEOS sind mit ihrem selbst erklärten Anspruch als Bildungspartei krachend gescheitert“, kritisiert Krauss.

Besonders die Situation in Favoriten, wo laut Lehrergewerkschaft in allen Fächern Lehrer gesucht werden, zeigt für Krauss die Folgen der verfehlten Wiener Bildungs- und Integrationspolitik. „Massive Sprachdefizite, immer schwierigere Unterrichtsbedingungen und fehlendes Personal treiben Pädagogen aus den Brennpunktschulen. Wiederkehr und Emmerling haben darauf bis heute keine Antwort.
Es ist Emmerlings Kernaufgabe für ausreichend Personal, eine Entlastung der Lehrer und einen konsequenten Umgang mit mangelnden Deutschkenntnissen sorgen. Dass drei Wochen vor Schulstart jede dritte ausgeschriebene Stelle noch nicht vergeben ist, ist ein Armutszeugnis für die Verantwortliche und der letztgültige Beweis, dass diese überforderte Stadträtin endlich zurücktreten muss – zum Wohl unserer Kinder!“

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