Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Morgen, Mittwoch, 19. August, steht Schloss Kirchstetten ganz im Zeichen des Austropop, wenn Gert Steinbäcker gemeinsam mit seiner Band ab 20 Uhr seine Hits wie „Großvater“ und „Die Sunn über’n Meer“ hören lässt; Special Guests sind Andy Baum und Christian Becker. Nähere Informationen und Karten unter 0670/6558675, e-mail [email protected] und www.schloss-kirchstetten.at.

Ebenfalls morgen, Mittwoch, 19. August, setzt das Kammermusikfestival „Allegro Vivo“ sein Programm mit einem „Open Space“ der Teilnehmenden der Meisterkurse ab 10.30 Uhr in Horn fort. Ab 19 Uhr sind dann in der Bibliothek von Stift Altenburg „Bühnenmenschen“ mit Ludwig van Beethovens Trio op. 87, Giuseppe Tartinis „Teufelstriller“-Sonate, dem Klavierquintett op. 25 von Dora Pejačević, Francesco Geminianis Sonate in c-moll und Gustav Mahlers Klavierquartettsatz in a-moll zu hören. „Con anima“ am Donnerstag, 20. August, ab 19 Uhr im Schloss Waldreichs ist ebenso ein Konzert der Meisterkurse wie „Ausstrahlung“ am Freitag, 21. August, ab 19 Uhr in der Pfarrkirche Altpölla; dazwischen, am Freitag, 21. August, ab 11 Uhr geht im Kunsthaus Horn eine Matinée der Sommerakademie über die Bühne.

Samstag, der 22. August, ist dem Galakonzert „La Notte Italiana“ der Academia Allegro Vivo unter der Leitung von Vahid Khadem-Missagh vorbehalten. Ab 20 Uhr präsentiert das Orchester im Kunsthaus Horn gemeinsam mit dem Flötisten Matthieu Gauci-Ancellin sowie den Sängerinnen Giulia Ferraldeschi und Sara Janeva Salonmusik und Opernarrangements großer italienischer Komponisten. Am Sonntag, 23. August, heißt es zudem ab 16 Uhr im Arkadenhof des Kunsthauses Horn „Bühne frei!“ für einen Familiennachmittag des Orchesters der Kinder- und Jugendkurse mit der Ballettmusik aus Wolfgang Mozarts „Idomeneo“, dem Walzer aus Pjotr Iljitsch Tschaikowskis „Streicherserenade“ sowie Werken von Ted Barclay, Franz Lehár und Giuseppe Verdi. Nicht zuletzt wartet am Dienstag, 25. August, ab 21 Uhr noch eine „Moonlight Serenade“ der Meisterkurse-Teilnehmenden am Stadtsee von Horn. Nähere Informationen und Karten unter 02982/4319, e-mail [email protected] bzw. [email protected] und www.allegro-vivo.at.

Fortgesetzt werden morgen, Mittwoch, 19. August, auch die diesjährigen Sommerkonzerte im Stift Melk: Ab 18 Uhr wird dabei im Stiftspark zu einer „Gartensommernacht“ mit Livemusik von Music4YourHeart vor dem barocken Gartenpavillon sowie Gruber & Friends vor dem asiatischen Holzpavillon geladen. „Orgelkunst entdecken“ kann man dann am Freitag, 21. August, in der Sommersakristei und Stiftskirche, wo Ines Schüttengruber an der Reil- und Hradetzky-Orgel einen musikalischen Bogen von Johann Sebastian Bach über die französische Romantik bis hin zu zeitgenössischen Komponisten spannt.

Am Samstag, 22. August, folgt „Graf-Flügel hoch 2“: Honoka Komoda und Ines Schüttengruber musizieren dabei auf dem historischen Graf-Flügel aus der Zeit um 1832 im großen Prunksaal der Prälatur Werke von Johann Georg Albrechtsberger, Carl Philiipp Emanuel Bach, Joseph Haydn, Maximilian Stadler und Franz Schubert sowie die Uraufführung von Thomas Daniel Schlees „Flowers upon Ancient Ground“. Zudem stellen unter dem Titel „Prima la Musica“ ausgewählte Preisträgerinnen und Preisträger des Wettbewerbs am Sonntag, 23. August, ab 19 Uhr an der großen Melker Stiftsorgel in der Stiftskirche ihr Können unter Beweis. Nähere Informationen und Karten unter 02752/555-230, e-mail [email protected] und www.stiftmelk.at.

Der „Wiener Neustädter Kultursommer“ bietet morgen, Mittwoch, 19. August, ab 19 Uhr im Innenhof des City Campus unter dem Titel „Eine Nachtmusik" ein Konzert mit klassischer Musik des Streichquartetts der Wiener Neustädter Instrumentalisten samt Lesung. Darauf folgt auf der Dachterrasse der Kasematten ein „Rooftop Rendezvous“ mit einer „Ibiza Night“ mit tomX and Band (Donnerstag, 20. August), einer „Salsa Night“ mit dem Corcovado Salsa Club (Freitag, 21. August) sowie einer „Spritzer Night“ mit Mini & Claus (Samstag, 22. August); Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02622/373-311, e-mail [email protected] und www.kultursommer-wn.at; Karten unter www.webshop-wn.at.

Am Donnerstag, 20. August, veranstaltet das Alte Depot in Mistelbach unter dem Motto „Die Bühne gehört dir“ die mittlerweile achte „Open Stage Night“ für alle, die singen, musizieren oder andere Talente vor Publikum unter Beweis stellen möchten. Beginn ist um 19 Uhr; der Eintritt ist frei. Nähere Informationen unter 02572/3955, e-mail [email protected] und www.altesdepot.at.

Mit Lorde, Kraftklub, Paul Kalkbrenner, Sido, Twenty One Pilots, Ken Carson, Camo & Crooked etc. geht von Donnerstag, 20., bis Samstag, 22. August, am VAZ-Gelände in St. Pölten das diesjährige FM4 „Frequency“ Festival über die Bühne. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02742/71400, e-mail [email protected] und www.vaz.at bzw. www.frequency.at.

Beim „Kultursommer Semmering“ bringen die Musiker von MoZuluArt, unterstützt vom Ambassade Streichquartett, am Freitag, 21. August, ab 19 Uhr im Kulturpavillon eine Mischung aus traditionellen Zulu-Klängen aus Zimbabwe und europäischer Klassik auf die Bühne. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail [email protected] und www.kultursommer-semmering.at.

„Swing & Sing” heißt es am Freitag, 21. August, im Arkadenhof von Schloss Pöggstall, wenn die Steven‘s Big Band ab 19.30 Uhr mit Musik von Glenn Miller, Frank Sinatra, Tommy Dorsay, Udo Jürgens, Whitney Huston, Billy Joel u. a. unter dem Titel „Von Pöggstall bis New York” ihr 40-Jahre-Jubiläum feiern. Nähere Informationen und Karten unter 0676/3388505, e-mail [email protected] und https://ticket2242.tickethome.at bzw. www.kulturtage-schlosspoeggstall.at.

Ebenfalls am Freitag, 21. August, werden die Multiplex-Terrassen der Westfield Shopping City Süd in Vösendorf zur kostenlosen Open-Air Location für Billie Steirisch (ab 19 Uhr) und Bad Powells (ab 20 Uhr). Nähere Informationen unter 01/6993969-0 und www.westfield.com/de/austria/scs/sunset-sound-2026.

Am Freitag, 21. August sorgen auch die Nockis ab 19.30 Uhr in der Burgarena Reinsberg mit ihren Schlagern für „Glücksmomente“. Nähere Informationen und Karten unter 07487/2351-102, e-mail [email protected] und https://kulturdorf.reinsberg.at.

Beim „Grafenegg Festival“ spielt das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich unter Brad Lubman gemeinsam mit Teilnehmenden des Composer-Conductor-Workshops „Ink Still Wet“ am Freitag, 21. August, ab 19.30 Uhr im Auditorium von Schloss Grafenegg neben der Erstaufführung von Olga Neuwirths Rhapsodie „Zones of Blue“ auch Kompositionen von Hansol Choi, Noé Gillerot, Noah Godard, Jaeduk Kim und Krzysztof Penderecki. Am Samstag, 22. August, intonieren zunächst Sergei Dogadin und Denis Kozhukhin ab 15.30 Uhr im Rudolf-Buchbinder-Saal Sergej Prokofjews Sonate für Violine und Klavier Nr. 1 f-moll op. 80 und die 24 Präludien op. 34 von Dmitri Schostakowitsch, ehe das Rotterdam Philharmonic Orchestra unter Lahav Shani gemeinsam mit Rudolf Buchbinder ab 19.30 Uhr vor dem Wolkenturm das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 d-moll op. 15 von Johannes Brahms und Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 3 Es-Dur op. 55 „Eroica“ zur Aufführung bringt.

Sonntag, der 23. August, startet um 11 Uhr im Auditorium mit den Festival Strings Lucerne und Edward Elgars Serenade für Streichorchester e-moll op. 20 sowie dem Konzert für Flöte, Harfe und Orchester C-Dur KV 299 und der Symphonie C-Dur KV 551 „Jupiter“ von Wolfgang Amadeus Mozart. Darauf folgt ab 16.30 Uhr im Schlosshof ein Prélude des Waldmüller Trios Wien mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Gustav Mahler und Fritz Kreisler. Ab 19.30 Uhr ist dann vor dem Wolkenturm nochmals das Rotterdam Philharmonic Orchestra unter Lahav Shani zu hören, diesmal mit Johan Wagenaars „Cyrano de Bergerac“-Ouvertüre D-Dur op. 23, Wolfgang Amadeus Mozarts Konzert für Klarinette und Orchester A-Dur KV 622 und der Symphonie Nr. 2 D-Dur op. 73 von Johannes Brahms; Solist ist Martin Fröst an der Klarinette. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com.

Am Freitag, 21. August, ab 19 Uhr und am Samstag, 22. August, ab 11 Uhr veranstaltet der Kulturverein Landpartie am Kellerberg in Sierndorf an der March in der Marktgemeinde Jedenspeigen das mittlerweile bereits dritte „Wienerlied Festival im Weinviertel“: Dabei spielen auf zehn Naturbühnen inmitten von Weingärten und Presshäusern 18 Musikgruppen unplugged auf. Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 0664/73255712 und www.landpartie-kellerberg.at.

Das Institut für Medienarchäologie (IMA) lädt am Freitag, 21., und Samstag, 22. August, zum Jubiläumsprojekt „IMA 20+“ in das AKW Zwentendorf. Das stillgelegte Kraftwerk verwandelt sich dabei in einen begehbaren Kunst- und Erfahrungsraum mit einem eigens entwickelten Kunstparcours, Science-Fiction-Erzählungen, Konzerten, Klanginstallationen sowie einer Konzertinstallation. So erklingt am Freitag, 21. August, ab 17 Uhr und am Samstag, 22. August, ab 16 Uhr jeweils bei freiem Eintritt im Kühlturm Éliane Radigues neunteilige Konzertinstallation „Jetsun Mila“. In der Alten Werkstätte wiederum sind am Freitag, 21. August, ab 20.30 Uhr und am Samstag, 22. August, ab 19.30 Uhr Konzerte mit dem Wiener Akusmonium zu hören. Mit dabei sind am ersten Tag Beatriz Ferreyra, Katharina Klement, Thomas Gorbach und Cora Leli Hausch bzw. am zweiten Tag Jakob Schauer, Thomas Gorbach, Electric Indigo, Elisabeth Schimana, Louise Rossiter und Mieko Suzuki. Nähere Informationen bzw. Karten unter e-mail [email protected] und https://ima.or.at/de/projekt/ima20plus.

Von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. August, veranstaltet der Musikverein Lunz am See in Kooperation mit der Volkskultur Niederösterreich und dem NÖ Blasmusikverband das dreitägige Festival „Aufg’spüt am See“ mit Schwerpunkt Echoblasen, Weisenblasen und Tanzlmusik. Neben einem zweitägigen Seminar stehen dabei u. a. am Freitag, 21. August, ab 20 Uhr in der Pfarrkirche von Lunz das Kirchenkonzert „Zwischen Semmering und Zillertal“ mit den Zillertaler Weisenbläsern und dem Männerviergesang Hausbauern aus dem Schneeberggebiet, am Samstag, 22. August, ab 19 Uhr auf der Seebühne Lunz ein „Echo- und Weisenblasen“ mit Gruppen aus dem Seminar sowie den Zillertaler Weisenbläsern, am Sonntag, 23. August, ab 9 Uhr eine Festmesse beim See, ab 10 Uhr das „Landesweisenblasen“ auf der Seebühne, ab 11 Uhr ein „Musikalischer Seerundgang“ und parallel dazu ab 14 Uhr auf der Seebühne ein „Singen mit Aussicht“ auf dem Programm. Nähere Informationen unter 0676/9173522 und e-mail [email protected]; Karten unter www.echoblasen.at.

Am Sonntag, 23. August, findet im Palais Marchet – Villa Strecker in Baden, dem letzten Wohnsitz des Komponisten Heinrich Strecker, ab 16 Uhr das vierte und letzte der diesjährigen Sommerkonzerte statt, bei dem Solistinnen und Solisten österreichischer Bühnen die schönsten Melodien von „Drunt’ in der Lobau" bis „Ja, ja der Wein ist gut" von Heinrich Strecker zu Gehör bringen. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/86800-630 und e-mail [email protected].

Schließlich spannen das Agnes Palmisano Trio und Aliosha Biz am Sonntag, 23. August, im Rahmen der „Haydnregion Niederösterreich“ ab 19 Uhr beim Heurigen 20er Schulz in Göttlesbrunn unter dem Titel „Himmel, Haydn, Heuriger“ einen musikalischen Bogen vom Wiener Dudler bis zu Joseph Haydns Kunstliedern. Nähere Informationen und Karten unter 02164/2268, e-mail [email protected] und www.haydnregion-noe.at.