Sicher erreichbar zum Schulstart: YELLLOW startet Kids Tarif

Wien (OTS) -

Rechtzeitig zum Schulstart erweitert YELLLOW, das Mobilfunk-Paket der Österreichischen Post, sein Tarifportfolio um ein neues Angebot für Kinder unter 12 Jahren. Mit YELLLOW Mobile Kids erhalten Familien eine einfache und günstige Möglichkeit, Kinder sicher erreichbar zu machen, ohne dabei gleich auf ein vollwertiges Smartphone angewiesen zu sein. Ergänzend bietet YELLLOW mit der ZTE Kids Watch K2 Pro eine speziell für Kinder entwickelte Smartwatch mit GPS-Funktionen, SOS-Taste sowie Video- und Sprachanrufen zu vorab festgelegten Kontakten. Der neue Tarif kann ab 19. August bei rund 1.700 Postfilialen und Postpartnern abgeschlossen werden, die Uhr ist in Servicefilialen lagernd oder wird per Post zugeschickt.

Nadine Hacker, Leitung YELLLOW & POS-Marketing, Filialen, Österreichische Post AG: „ Viele Eltern beschäftigen sich rund um den Schulstart intensiv mit der Frage, wann und in welcher Form ihr Kind erstmals mobil erreichbar sein soll. Mit YELLLOW Mobile Kids bieten wir Familien eine einfache, transparente und günstige Lösung. In Kombination mit der Kids Watch ermöglichen wir Kindern einen sicheren ersten Schritt in die mobile Kommunikation und verbinden ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis mit der persönlichen Beratung und Vertrauenswürdigkeit der Post. “

YELLLOW Mobile Kids: Einfach erreichbar, ohne versteckte Kosten

Der neue Tarif YELLLOW Mobile Kids richtet sich speziell an Kinder bis zum vollendeten 12. Lebensjahr und kann von Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten abgeschlossen werden. Er umfasst 500 Minuten bzw. SMS, 5 GB Datenvolumen innerhalb Österreichs und der EU sowie eine Download-Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s. Während des Aktionszeitraums (19. August bis 22. Oktober) erhalten Kund*innen den Tarif bereits um 5,39 EUR pro Monat bzw. 59,29 EUR pro Jahr. Wie bei allen YELLLOW-Monatstarifen gibt es keine Vertragungsbindung und keine versteckten Kosten.

ZTE Kids Watch K2 Pro: Die Alternative zum ersten Smartphone

In Kombination mit dem YELLLOW Mobile Kids Tarif bietet YELLLOW die ZTE Kids Watch K2 Pro zum Aktionspreis von 99 Euro an (UVP: 169 Euro). Die Smartwatch funktioniert eigenständig mit einer eigenen Nano-SIM-Karte und ermöglicht Telefonate mit vorab festgelegten Kontakten sowie Videoanrufe auf die elterliche Begleit-App. GPS-Funktionen, individuell definierbare Sicherheitsbereiche, eine SOS-Taste und die Verwaltung über die ZTE Kids App unterstützen Familien im Alltag. Funktionen wie Schulmodus, lange Akkulaufzeit und robuste Bauweise sorgen zusätzlich für eine kindgerechte Nutzung. Die Uhr ist in den zwei Farben Hellblau und Rosa erhältlich.

Fakten auf einen Blick

(Stand: August 2026)