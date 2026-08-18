GrECo Steiermark: Martin Lang übernimmt Regionalleitung

Wien (OTS) -

Mit Juli 2026 gibt es bei GrECo in der Steiermark eine neue Regionalleitung. Übernommen wurde sie von Martin Lang, der seit dem Vorjahr bereits Regional Manager Bancassurance Steiermark war. Nun wird die Betreuung der gesamten Region gebündelt unter seiner Führung fortgesetzt – künftig auch an nur noch einem Standort in Graz.

GrECo International AG hat ihre Regionalleitung in der Steiermark neu besetzt: Mit Juli 2026 hat Martin Lang die Funktion des Regional Managers GrECo Steiermark übernommen. Zuvor hatte er bereits die Rolle des Regional Manager Bancassurance bei GrECo inne. In seiner neuen Rolle bündelt er nun beide Bereiche und verantwortet künftig die Weiterentwicklung des steirischen Standorts und die Betreuung von mehr als 300 Klienten.

Erweiterung der Verantwortung

Martin Lang ist seit knapp zwanzig Jahren in der Versicherungsbranche tätig, seit 2011 als Akademischer Versicherungskaufmann. Diesen Abschluss erlangte er während seiner Tätigkeit bei der GRAWE, wo er von 2014 bis 2017 zunächst Verkaufsorganisator der Landesdirektion Steiermark Süd und ab 2018 Gebietsleiter in Graz war. In dieser Funktion war er mit der Führung des Vertriebsteams der steirischen Landeshauptstadt beauftragt. Im Vorjahr folgte schließlich der Wechsel zu GrECo, wo er die Rolle des Regional Manager Bancassurance Steiermark seit April 2025 innehatte. Nun erweitert Martin Lang seine Verantwortung und leitet seit Juli die gesamte Region Steiermark.

Risiko- und Versicherungsmanagement aus einer Hand

Die Anforderungen an Unternehmen haben sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert – und mit ihnen auch die Dienstleistungen von GrECo, die mit der Zeit immer vielseitiger geworden sind.

„Unternehmen erwarten heute weit mehr als Versicherungsschutz. Sie benötigen Partner, die Risiken ganzheitlich betrachten und gemeinsam mit ihnen tragfähige Lösungen entwickeln. Mit meiner langjährigen Expertise der Versicherungsbranche kann ich unsere Klienten genau dabei gezielt unterstützen“, sagt Martin Lang, Regional Manager GrECo Steiermark.

Künftig sollen die Bereiche der GrECo Steiermark noch stärker gebündelt und die Teams an einem Standort zusammengeführt werden, um Synergien optimal zu nutzen und den steigenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden.

Starke regionale Verankerung

Aktuell betreut GrECo in der Steiermark mehr als 300 Klienten aus unterschiedlichen Branchen. Viele davon setzen auf langfristige Partnerschaften sowie persönliche Betreuung vor Ort. Durch die regionale Präsenz kennt GrECo die Anforderungen ihrer Klienten, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die lokalen Netzwerke genau.

„Mit Martin steht die Region unter der Leitung eines echten Branchenkenners. Er lebt den regionalen Ansatz von GrECo, ist in der Steiermark top vernetzt und wird so die Region weiter vorantreiben“, so GrECo Vorstand Christoph Repolust.

Über GrECo

Die GrECo Gruppe, ein eigentümergeführtes Unternehmen, bietet ihren Klienten individuelle Lösungen im Risiko- und Versicherungsmanagement an und ist Österreichs führender Versicherungsspezialist für Industrie, Handel, Gewerbe und den öffentlichen Sektor. Aktuell werden vom Unternehmenssitz in Wien aus 73 Niederlassungen und ca. 1.500 Mitarbeiter:innen in 21 Ländern, davon rund 400 in Österreich, gesteuert. Mit zwölf Standorten in den Bundesländern garantiert GrECo Service aus einer Hand. Die dezentrale Standortpolitik und die damit verbundene persönliche Nähe zu den Klienten sind essenzielle Elemente der umfassenden Dienstleistung. Über das globale Netzwerk von Versicherungsspezialisten, GrECo nova, ist GrECo auch international in 150 Ländern weltweit vertreten.