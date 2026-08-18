  • 18.08.2026, 09:49:02
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Medienwandel zwischen KI & Krise: Alexander Wrabetz & Brigitte Handlos im „Breaking Media Sommergespräch“ heute auf PULS 4 & JOYN

Heute um 23:20 Uhr bei Moderatorin Gundula Geiginger: Alexander Wrabetz & Brigitte Handlos.

Wien (OTS) - 

Deepfakes, Desinformation und der rasante Fortschritt von KI stellen Medien, Politik und Gesellschaft vor neue Herausforderungen. Seit März 2026 soll Alexander Wrabetz für die Stadt Wien genau hier Akzente setzen. Was ist seither passiert und welche Hürden bremsen aus seiner Sicht den sinnvollen Einsatz von KI noch aus? Der frühere ORF Generaldirektor Alexander Wrabetz bezeichnet Medien als „geistige Landes­verteidigung“. Wie kann der ORF das gewährleisten unter dem Druck 93 Millionen Euro pro Jahr einsparen zu müssen? Dazu und mehr spricht Moderatorin Gundula Geiginger mit Alexander Wrabetz im „Breaking Media Sommergespräch“ heute um 23:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN.

Außerdem Thema der Sendung: „Das, was da jetzt zutage tritt, ist natürlich ein sehr unschönes Bild und ist gerade in einer schwierigen Situation für den Öffentlich-Rechtlichen nicht gut. Ich bin eine Verfechterin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil ich finde, das ist eine wichtige Säule der Demokratie. Aber dort muss man sich besonders gut benehmen“, meint Brigitte Handlos.

Die ehemalige ORF-Journalistin Brigitte Handlos spricht über die Aufräumarbeiten der interimistischen ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher und den notwendigen Kulturwandel im Medienhaus.
„Ich glaube, der Unterschied ist jetzt, es hat klare Konsequenzen gegeben. So eine Kultur kann ja nur entstehen, wenn Fehlverhalten konsequenzlos bleibt. Ich denke, da werden sich jetzt einige Übeltäter und Übeltäterinnen, weil es gibt ja auch Frauen, die sich manchmal danebenbenehmen, schon mehr zusammenreißen, weil sie wissen, es bleibt nicht konsequenzlos, wenn ich ein Fehlverhalten an den Tag lege“, so Handlos.

Das „Breaking Media Sommergespräch“ mit Alexander Wrabetz und Brigitte Handlos am Dienstag um 23:20 Uhr auf PULS 4 & JOYN

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