  • 18.08.2026, 09:46:32
  • /
  • OTS0032

Haimbuchner/Dim: „Türkisch-Unterricht für Volksschüler – auch mit österreichischer Staatsbürgerschaft“

FPÖ OÖ kritisiert Bildungsminister für Parallelstrukturen im Klassenzimmer: Fehlender Überblick, falsche Prioritäten – „Erstsprachenunterricht“ kostet jährlich 26 Millionen Euro

Linz (OTS) - 

Die durch eine parlamentarische Anfrage der FPÖ bekannt gewordenen Zahlen zum sogenannten Erstsprachenunterricht sorgen auch in Oberösterreich für scharfe Kritik. Rund 26 Millionen Euro fließen jährlich in Unterrichtsangebote in anderen Erstsprachen – darunter auch Türkisch. Gleichzeitig zeigt sich, dass das Bildungsministerium offenbar keinen ausreichenden Überblick darüber hat, welche Sprachen an welchen Standorten tatsächlich angeboten werden. Für FPÖ-Landesparteiobmann, Landeshauptmann-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner und FPÖ-Klubobmann Thomas Dim ist das ein bildungspolitisches Fiasko. „Die Schule muss der Ort sein, an dem Kinder die gemeinsame Sprache dieses Landes sicher erlernen. Wer Millionen in fremdsprachige Parallelangebote steckt, während vielerorts Deutschkenntnisse fehlen, setzt die falschen Prioritäten“, betont Haimbuchner. „Integration gelingt nicht durch das Hofieren von Parallelstrukturen, sondern durch klare Anforderungen, gemeinsame Regeln und eine starke deutsche Unterrichtssprache.“ ****

Besonders brisant sei laut FPÖ, dass auch zahlreiche Schüler mit österreichischer Staatsbürgerschaft am Erstsprachenunterricht teilnehmen. Als Beispiel wurde eine Volksschule in Freistadt bekannt, an der 32 Schüler am Türkisch-Unterricht teilnehmen sollen – davon 24 mit österreichischer Staatsbürgerschaft. „Wenn Kinder mit österreichischer Staatsbürgerschaft teilweise in fremder Sprache unterrichtet werden, während gleichzeitig über Deutschdefizite geklagt wird, dann muss man sich ehrlich fragen, was in der Integrationspolitik schiefläuft“, so Haimbuchner.

„Jeder Euro, der in der Schule ausgegeben wird, muss den Kindern beim Aufstieg helfen. Der Schlüssel dazu ist Deutsch“, erklärt Dim. Die FPÖ Oberösterreich fordert daher eine umfassende Evaluierung und Eindämmung des Erstsprachenunterrichts, vollständige Transparenz über Kosten, Standorte, Sprachen und Teilnehmerzahlen sowie eine klare Umschichtung der Mittel für echten Bildungsfortschritt.

Anfragebeantwortung: https://www.parlament.gv.at/dokument/XXVIII/AB/5576/imfname_1773897.pdf

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Oberösterreich
Birgitt Großauer-Thurner
Telefon: 06649072221
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-ooe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FLO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

FPÖ Landesgruppe Oberösterreich

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Oberösterreich
Birgitt Großauer-Thurner
Telefon: 06649072221
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-ooe.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright