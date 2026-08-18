Kulturstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Heinz Cibulka

Wien (OTS) -

„Heinz Cibulka war eine prägende Stimme der österreichischen Gegenwartskunst und ein Künstler, der die Grenzen der Fotografie immer wieder erweitert hat. Seine frühen Erfahrungen mit dem Wiener Aktionismus, seine ‚Bildgedichte‘ und sein Interesse an neuen fotografischen Ausdrucksformen zeugen von großer künstlerischer Offenheit, Experimentierfreude und Vielschichtigkeit. Wien verliert mit Heinz Cibulka einen bedeutenden Künstler und wichtigen Erneuerer. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und bei allen, die ihn begleitet haben“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Heinz Cibulka wurde im Jänner 1943 in Wien geboren und später an der Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt ausgebildet. Dort kam er früh mit dem Wiener Aktionismus in Berührung, fotografierte unter anderem Kunstaktionen von Hermann Nitsch und Rudolf Schwarzkogler und war selbst an deren Projekten beteiligt. Neben der Fotografie umfasste sein künstlerisches Schaffen auch Performances, Materialbilder mit Naturmaterialien, literarische Texte und später digitale Bildcollagen.

Cibulkas Oeuvre wurde vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Niederösterreichischen Landespreis für Fotografie, dem österreichischen Würdigungspreis für Fotografie, dem „Serbetia ter“-Preis in Neapel und der Goldmedaille der Photographischen Gesellschaft Wien.