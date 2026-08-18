- 18.08.2026, 09:20:32
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- OTS0026
AVISO: Morgen PK der FPÖ Wien mit LPO Stadtrat Dominik Nepp und Stadtrat Stefan Berger
Wien vor dem Sicherheitskollaps
Wir laden die Damen und Herren der Medien recht herzlich zur Pressekonferenz der Wiener FPÖ ein.
Teilnehmer: Wiener FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Sicherheitssprecher Stadtrat Stefan Berger
Thema: Wien vor dem Sicherheitskollaps
Wann: Mittwoch, 19. August 2026, 11.30 Uhr
Ort: FPÖ-Wien Landtagsklub, Rathaus Eingang Felderstraße, Stiege 4, 2. Stock, Zimmer 452
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Wien Rathausklub
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.fpoe-wien.at
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