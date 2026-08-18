Deutsche Free-TV-Premiere: Bibel TV zeigt den Kinofilm "Homestead" am 5. September um 20:15 Uhr

Hamburg (OTS) -

Mit der deutschen Free-TV-Premiere des Kinofilms "Homestead" präsentiert Bibel TV am Samstag, 5. September 2026, um 20:15 Uhr einen ebenso spannenden wie emotionalen Filmabend. Das auf der erfolgreichen Buchreihe Black Autumn von Jeff Kirkham und Jason Ross basierende Endzeitdrama aus dem Hause Angel Studios verbindet packende Spannung mit existenziellen Fragen nach Verantwortung, Hoffnung und Nächstenliebe.

Nach einem Atomanschlag auf Los Angeles versinkt die USA im Chaos. Stromausfälle legen das öffentliche Leben lahm, Versorgungssysteme brechen zusammen und unzählige Menschen kämpfen ums Überleben. Zuflucht verspricht das "Homestead", eine autarke und hochgesicherte Ranch des wohlhabenden Preppers Ian Ross. Mit Solaranlagen, Lebensmittelvorräten und einem Team ehemaliger Soldaten scheint die Festung auf jede Krise vorbereitet zu sein.

Doch schon bald zeigt sich, dass selbst die stärksten Mauern keinen dauerhaften Schutz garantieren. Während immer mehr Menschen vor den Toren der Ranch Schutz suchen, entstehen auch innerhalb der Gemeinschaft Konflikte über Vertrauen, Verantwortung und Mitmenschlichkeit. Ian Ross und seine Familie müssen erkennen, dass wahre Sicherheit nicht allein durch Vorbereitung entsteht, sondern durch den Mut, anderen Menschen mit Gnade, Vergebung und Mitgefühl zu begegnen.

"Homestead" ist weit mehr als ein klassischer Katastrophenfilm

Der Film stellt Fragen, die gerade in einer von Unsicherheit geprägten Zeit aktueller kaum sein könnten: Was trägt uns, wenn gewohnte Sicherheiten wegbrechen? Wie bewahren wir Menschlichkeit, wenn Angst und Misstrauen unser Handeln bestimmen? Und worauf gründet echte Hoffnung?

In den Hauptrollen überzeugen Neal McDonough als Ian Ross, Bailey Chase als Jeff Eriksson, Dawn Olivieri als Jenna Ross, Olivia Sanabia als Claire Ross sowie Kearran Giovanni als Tara Eriksson. Die Geschichte wird in der anschließenden Serie Homestead: The Series weitererzählt.

Mit "Homestead" setzt Bibel TV seine exklusive Zusammenarbeit mit Palatin Media und Angel Studios fort.

Der Film gehört zu einem Paket von zehn aktuellen Produktionen, deren deutsche Free-TV-Ausstrahlungsrechte Bibel TV von Palatin Media erworben hat. Die Filme laufen jeweils rund ein Jahr nach ihrem deutschen Kinostart exklusiv bei Bibel TV. Zum Paket gehören unter anderem auch Brave the Dark, der am 26. September seine Free-TV-Premiere feiert. Die Kooperation erweitert das Spielfilmangebot des Senders um hochwertige internationale Produktionen und spricht zugleich neue, jüngere Zielgruppen an. Bereits seit mehreren Jahren ist mit The Chosen eine der erfolgreichsten Produktionen von Angel Studios fester Bestandteil des Programms und der Mediathek von Bibel TV.

Sendetermin:

"Homestead" - Deutsche Free-TV-Premiere

Samstag, 5. September 2026, 20:15 Uhr auf Bibel TV.

Über Bibel TV: Bibel TV ist ein christlich-ökumenisches Medienhaus mit Sitz in Hamburg und größtenteils durch Spenden finanziert. Neben dem 24-stündigen Fernsehprogramm und einem Programmheft gehören zu dem Angebot von Bibel TV eine Mediathek, verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Auf seiner Streaming-Plattform verbreitet Bibel TV auch christlichen Content anderer Anbieter (EWTN, Hope TV, K-TV). Über www.meingottesdienst.com/ überträgt Bibel TV Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit über 120 Partner-Gemeinden. Bibel TV ist über ASTRA sowie in Deutschland über DVBT2 HD zu empfangen. Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.