Ein Tag ohne Notfall und trotzdem ganz nah dran am Wiener Roten Kreuz

Wien (OTS) -

Wenn ein Rettungswagen vorfährt oder Einsatzkräfte des Roten Kreuzes ausrücken, geht es meist um einen Ernstfall. Für Gespräche bleibt dann oft wenig Zeit. Beim großen Familienfest des Wiener Roten Kreuzes ist das anders: Am 22. August lädt die humanitäre Organisation zu einem Tag voller Begegnungen, spannender Einblicke und gemeinsamer Erlebnisse auf die Kaiserwiese im Prater ein.

Von 11 bis 18 Uhr können Besucher*innen jene Menschen kennenlernen, die täglich für andere da sind, im Rettungsdienst, in der Pflege, im Katastrophenschutz, in der Ausbildung, oder in den sozialen Angeboten des Wiener Roten Kreuzes. Das Familienfest macht sichtbar, was sonst oft hinter verschlossenen Türen oder mitten im Einsatz passiert.

Dr.in Gabriele Domschitz, Präsidentin des Wiener Roten Kreuzes:

„ Viele Menschen lernen uns in einer Einsatzsituation kennen – zum Beispiel, wenn sie selbst oder Angehörige Hilfe brauchen. Unser Familienfest ist eine Einladung, sich ganz ohne Zeitdruck zu begegnen, Fragen zu stellen und zu erleben, wie vielfältig das Wiener Rote Kreuz ist. Wir sind da und freuen uns auf viele interessierte Besucher*innen und anregende Gespräche. “

Ausprobieren statt nur zuschauen

Wie fühlt sich ein Platz im Rettungswagen an? Wie finden Suchhunde vermisste Personen? Welche Aufgaben übernimmt unsere Drohnenstaffel, und wie bereitet sich das Wiener Rote Kreuz auf Katastrophen vor?

Beim Familienfest wird nicht nur erklärt, sondern auch gezeigt und ausprobiert. Große und kleine Besucher*innen können Einsatzfahrzeuge besichtigen, Erste Hilfe selbst üben, Reanimation trainieren oder bei Vorführungen der Suchhundestaffel und der Einsatzkräfte hautnah erleben, wie professionelle Hilfe funktioniert. Auch die Bereiche Pflege und Betreuung, Blutspende sowie zahlreiche weitere Angebote des Wiener Roten Kreuzes stellen sich vor.

Für Speisen und Getränke ist ebenfalls gesorgt. Mit jedem konsumierten Getränk und jeder Mahlzeit unterstützen Besucher*innen die sozialen Angebote des Wiener Roten Kreuzes. Außerdem unterstützen auch heuer wieder einige namhafte Unternehmen wie Ströck, Dlouhy und Chips Away die Arbeit des Wiener Roten Kreuzes.

Infobox:

Rotkreuz-Familienfest

Wann: Samstag, 22. August 2026, 11 bis 18 Uhr

Wo: Kaiserwiese, Wiener Prater

Eintritt: kostenlos

Programm: Rettungsfahrzeuge, Schauübungen, Suchhundestaffel, Drohnenstaffel, Katastrophenschutz, Erste-Hilfe-Stationen, Blutspende, Jugendrotkreuz, Spiel- und Mitmachangebote sowie Kulinarik.

Nähere Informationen: wien.roteskreuz.at/familienfest

Pressefotos

Pressefotos zum Download finden Sie hier.

(Fotos: Wiener Rotes Kreuz / Markus Hechenberger)

Bei Schlechtwetter muss die Veranstaltung leider abgesagt werden.

Über das Wiener Rote Kreuz

Das Wiener Rote Kreuz ist Teil des Österreichischen Roten Kreuzes und engagiert sich täglich für Menschen in Wien. Zu seinen Aufgaben zählen unter anderem Rettungs- und Krankentransporte, Katastrophenhilfe, Gesundheits- und Sozialdienste, Erste-Hilfe-Ausbildung sowie Angebote für besonders vulnerable Menschen. Rund um die Uhr stehen hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen dafür im Einsatz. Wir sind da. Aus Liebe zum Menschen.