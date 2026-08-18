dm Festessen Initiative: 560.855 Euro für ein Jahr voller warmer Mahlzeiten

Salzburg/Wals (OTS) -

Die dm Festessen Initiative wirkt über die Aktion hinaus: Dank der Spendenbereitschaft der dm Kundinnen und Kunden werden 560.855 Euro an 39 soziale Einrichtungen in ganz Österreich ausgeschüttet. Die Spendengelder ermöglichen es den Einrichtungen, ein Jahr lang bei voller Auslastung mindestens einmal pro Woche eine warme Mahlzeit für alle betreuten Menschen anzubieten.

Die dm Festessen sind eine österreichweite Initiative von dm drogerie markt für Menschen in existenziellen Notlagen. Jedes Jahr ermöglicht dm in sozialen Einrichtungen festliche Weihnachtsessen und stellt dafür die benötigten Produkte aus dem eigenen Sortiment zur Verfügung. Alles, was zusätzlich an frischen Lebensmitteln wie Fleisch, Gemüse oder Milchprodukten benötigt wird, finanzieren dm Kundinnen und Kunden mit ihren Spenden an der Kassa.

Die große Spendenbereitschaft der Kundinnen und Kunden macht die Wirkung der Initiative weit über die Weihnachtstage hinaus möglich. Im vergangenen Advent wurden insgesamt 587.270 Euro gesammelt. Nach Abzug der Kosten für das von lokalen Biobauern angelieferte Fleisch, Gemüse und Milchprodukte der Festessen werden nun 560.855 Euro an die 39 teilnehmenden Einrichtungen in ganz Österreich verteilt. Die Mittel wurden so aufgeteilt, dass jede Einrichtung bei voller Auslastung ein Jahr lang mindestens einmal pro Woche eine warme Mahlzeit für alle betreuten Menschen anbieten kann. Damit unterstützt die dm Festessen Initiative die Einrichtungen nachhaltig bei ihrer täglichen Arbeit und ermöglicht konkrete Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenssituationen.

„Die Spendenbereitschaft unserer Kundinnen und Kunden ist jedes Jahr aufs Neue beeindruckend. Die zustande gekommene Summe von über 560.000 Euro zeigt, wie groß der Zusammenhalt in Österreich ist. Ganz konkret ermöglicht diese Unterstützung jeder teilnehmenden Einrichtung, ein Jahr lang bei voller Auslastung mindestens einmal pro Woche eine Mahlzeit für alle betreuten Menschen anzubieten. Das ist ein starkes Zeichen der Solidarität und eine wertvolle Hilfe für die tägliche Arbeit der Einrichtungen", freut sich Harald Bauer, Vorsitzender der dm Geschäftsführung.

„In unseren Einrichtungen erleben wir täglich, wie wichtig eine warme Mahlzeit für Menschen in schwierigen Lebenslagen ist. Die Unterstützung durch die dm Festessen Initiative ermöglicht es uns, dieses Angebot über viele Monate hinweg verlässlich aufrechtzuerhalten. Die mehr als 277.000 Euro für unsere teilnehmenden Einrichtungen helfen dabei, Tausende Mahlzeiten bereitzustellen und Menschen ein Stück Sicherheit und Normalität zu geben“, so Nora Tödtling-Musenbichler, Präsidentin der Caritas Österreich.

„Mit den 51.295 Euro aus der dm Festessen Initiative können wir obdach- und wohnungslose Menschen über viele Monate hinweg unterstützen, mit warmen Mahlzeiten und weiteren wichtigen Angeboten von neunerhaus. Diese Unterstützung kommt unmittelbar bei den Menschen an und stärkt unsere Angebote dort, wo Hilfe dringend gebraucht wird“, sagt Elisabeth Hammer, Geschäftsführerin von neunerhaus.

„Die 33.045 Euro helfen uns, ein ganzes Jahr lang regelmäßig warme Mahlzeiten für unsere Gäste bereitzustellen. Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten ist diese Unterstützung von unschätzbarem Wert und ermöglicht es uns, Menschen in Notlagen unbürokratisch zu helfen“, so Marie Orsini-Rosenberg, Vereinsobfrau der Salzburger Wärmestube.

Fortsetzung der erfolgreichen Initiative

Auch in diesem Jahr setzt dm Österreich die erfolgreiche Initiative fort. Im Dezember 2026 finden die dm Festessen erneut in teilnehmenden sozialen Einrichtungen in ganz Österreich statt. dm stellt dafür die benötigten Produkte aus dem eigenen Sortiment zur Verfügung. Zusätzlich haben Kundinnen und Kunden wieder die Möglichkeit, mit einer Spende an der Kassa einen Beitrag zu leisten. Die gesammelten Mittel kommen sowohl den Festessen als auch der langfristigen Unterstützung der teilnehmenden Einrichtungen zugute.