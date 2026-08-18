RHI Magnesita schlägt neues Kapitel auf: Gustavo Franco zum Chief Executive Officer ernannt

Wien (OTS) -

RHI Magnesita, der weltweit führende Anbieter von Feuerfestprodukten, -systemen und -lösungen, gibt heute die Ernennung von Gustavo Franco zum Chief Executive Officer mit Wirkung zum 1. November 2026 bekannt. Er folgt damit auf Stefan Borgas, welcher nach zehn Jahren als CEO zurücktritt.

Die Bestellung leitet ein wichtiges neues Kapitel für RHI Magnesita ein und ist das Ergebnis eines umfassenden Folgeplanungsprozesses unter der Leitung des Nomination & Governance Committee sowie des Board of Directors. Mit Gustavo hat sich das Board für eine erfahrene Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen von RHI Magnesita entschieden, die mehr als zwei Jahrzehnte Branchenerfahrung mit fundierten Kenntnissen des Konzerns, seiner Kunden, seiner Mitarbeitenden und seiner weltweiten Geschäftstätigkeiten verbindet.

Anlässlich der Bekanntgabe der Nachfolge sagte Herbert Cordt, Vorsitzender des Board of Directors:

„Das Board freut sich sehr, Gustavo zum Chief Executive Officer zu ernennen. Seine umfassende Branchenerfahrung, seine fundierten Kenntnisse über RHI Magnesita und unsere Kunden sowie seine hervorragende Erfolgsbilanz innerhalb des Konzerns machen ihn zur idealen Besetzung, um das Unternehmen durch die nächste Phase seiner Entwicklung zu führen.

Im Namen des Board möchte ich Stefan für seinen herausragenden Beitrag in den vergangenen zehn Jahren danken. Unter seiner Führung entstand durch den Zusammenschluss von RHI und Magnesita der Weltmarktführer in der Feuerfestindustrie und damit ein stärkeres, breiter aufgestelltes und widerstandsfähigeres Unternehmen. Er hat eine klare strategische Ausrichtung auf Kundenpartnerschaften, operative Exzellenz, Nachhaltigkeit und Digitalisierung vorangetrieben und gleichzeitig die globale Präsenz des Unternehmens gestärkt, das Portfolio durch gezielte Akquisitionen erweitert und eine Unternehmenskultur aufgebaut, in deren Mittelpunkt Leistung, Verantwortungsbewusstsein und Innovation stehen.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Gustavo und sind überzeugt, dass er auch weiterhin nachhaltigen, langfristigen Mehrwert für unsere Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Aktionäre sowie alle anderen Stakeholder schaffen wird.“

Über Gustavo Franco

Gustavo begann seine Laufbahn bei Magnesita im Jahr 2001 und hat während seiner Karriere technische, kommerzielle und Führungspositionen in Südamerika, Nordamerika und Europa bekleidet. Nach dem Zusammenschluss im Jahr 2017 spielte er eine entscheidende Rolle bei der erfolgreichen kommerziellen Integration von RHI und Magnesita und ist seit 2019 Mitglied des Executive Management Teams.

Als Chief Customer Officer leitet Gustavo derzeit die globale Sales-Organisation von RHI Magnesita und trägt die Verantwortung für Kundenbeziehungen, die regionale Geschäftsentwicklung sowie die Bereiche Procurement und Supply Chain. Diese Kombination aus Kundennähe, operativem Verständnis, internationaler Erfahrung und umfassender Kenntnis des Konzerns bildet eine starke Grundlage für seine künftige Aufgabe, RHI Magnesita durch die nächste Phase seiner Entwicklung zu führen.

Gustavo Franco sagte: „Es ist für mich ein großes Privileg, zum Chief Executive Officer von RHI Magnesita ernannt zu werden. Wir verfügen über eine starke Strategie, eine einzigartige globale Position und ein außergewöhnliches Team. Ich freue mich darauf, auf diesen Stärken aufzubauen, eng mit unseren Mitarbeitenden und Kunden auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten und RHI Magnesita in das nächste Jahrzehnt zu führen.“

Der Führungswechsel wurde im Rahmen des langfristigen Nachfolgeprozesses des Board sorgfältig geplant. Stefan Borgas und Gustavo Franco werden während einer strukturierten Übergabephase bis zum Führungswechsel am 1. November 2026 eng zusammenarbeiten. Anschließend wird Stefan Gustavo weiterhin beratend zur Seite stehen.

Stefan Borgas sagte: „RHI Magnesita in den vergangenen zehn Jahren zu führen, war für mich eine außerordentliche Ehre, und ich bin unglaublich stolz auf das, was wir gemeinsam erreicht haben. Ich freue mich sehr, dass Gustavo meine Nachfolge antreten wird. Er kennt das Unternehmen, unsere Kunden und unsere Branche hervorragend, und ich freue mich darauf, eng mit ihm zusammenzuarbeiten, um einen reibungslosen Übergang sicherzustellen.“

Über RHI Magnesita

RHI Magnesita ist der weltweit führende Anbieter von Feuerfestprodukten, -systemen und -lösungen, die industrielle Hochtemperaturprozesse von über 1.200 °C ermöglichen. Mit seiner Expertise im Bereich Feuerfest unterstützt das Unternehmen Kunden aus der Stahl-, Zement-, Nichteisenmetalle- und Glasindustrie sowie anderen Hochtemperatur-Prozessindustrien. Mehr als 20.000 Mitarbeitende sowie ein globales Netzwerk aus Rohstoffstandorten, Produktionsstätten, Recyclinganlagen und Vertriebsniederlassungen ermöglichen es RHI Magnesita, Kunden weltweit zu bedienen.

Die RHI Magnesita Aktie notiert an der Londoner Börse (RHIM) mit einer Zweitnotierung an der Wiener Börse. Weitere Informationen finden Sie unter www.rhimagnesita.com .

Rückfragen und Kontakt:

Abhijit Borah

Head of Global Communications & Public Affairs

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