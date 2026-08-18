ÖAMTC hilft am FM4 Frequency Festival

Wien (OTS) -

Von Donnerstag (20. August) bis Samstag (22. August) findet das FM4 Frequency Festival in St. Pölten statt. Es werden an die 140.000 Besucher:innen erwartet.

Der ÖAMTC ist für die bevorstehenden, einsatzreichen Tage bestens gerüstet. „Leere Batterien und verlorene Autoschlüssel werden uns erfahrungsgemäß am häufigsten beschäftigen, dazu kommen dann noch Reifenschäden und der eine oder andere ungewöhnliche Einsatz“, erzählt Herbert Dechet, Leiter der Pannenhilfe-NÖ-West.

Außerdem wird die Suche nach dem eigenen Fahrzeug für manche Festivalgäste zur Herausforderung. Bei der Ankunft wird das Auto abgestellt und man eilt sofort zum Campingplatz, oder zum nächsten Konzert, ohne sich genauer umzusehen. „Wir waren schon oft Retter in der Not. Bisher ist noch jedes Fahrzeug wieder aufgetaucht – wenn auch manchmal auf einem ganz anderen Parkplatz als vermutet“, so Dechet.

Zwtl.: Anreisetipps

Die Anreise verteilt sich auf mehrere Tage. Natürlich kann es im Nahbereich zu Staus auf den Zufahrten kommen, das Verkehrskonzept hat sich in den vergangenen Jahren aber stets bewährt.

Im östlichen Teil des Geländes gibt es zahlreiche neue Parkflächen sowie eine zusätzliche Bandausgabestelle. Der Club empfiehlt daher, die Autobahnausfahrt St. Pölten Ost (A1/S33) nutzen.

Alternativ kann man auch über die Abfahrt St. Pölten Süd (A1) zum Gelände fahren. Achtung, hier gibt es einen Baustellenbereich, bitte rechtzeitig einreihen!

Herbert Dechet vom ÖAMTC appelliert an Festivalbesucher:innen alle Fahr- und Parkverbote unbedingt zu beachten und die Zufahrten der Rettungs- und Versorgungswege freizuhalten, denn Falschparker werden rigoros abgeschleppt.

Bereits ab Dienstag, 18. August, 12 Uhr, sind die Campingplätze für Early-Camper:innen geöffnet. Bis Donnerstagabend wird der Großteil der Gäste vor Ort sein.

Zwtl.: ÖAMTC empfiehlt öffentliche Anreise oder Fahrgemeinschaften

Wer möglichst stressfrei zum Frequency Festival reisen möchte, sollte öffentliche Verkehrsmittel nutzen, rät der ÖAMTC. Von Wien gibt es stündlich drei Zugverbindungen nach St. Pölten, von Salzburg und Linz jeweils zwei. Nach Konzertende fährt außerdem täglich ein Sonderzug nach Wien-Meidling – dafür ist ein eigenes Ticket erforderlich. Vom St. Pöltner Hauptbahnhof bringen Shuttlebusse die Festivalgäste entweder zum Green-Camping-Bereich oder zum Haupteingang. Alternativ kann man auch öffentliche Buslinien nutzen, von der Haltestelle „Kelsengasse“ sind es nur wenige Gehminuten zum Gelände.

Wer dennoch mit dem Auto anreist, sollte nach Möglichkeit eine Fahrgemeinschaft bilden, in den sozialen Medien gibt es dafür eigene Gruppen.

Zwtl.: Tipps vom Gelben Engel für ein Festival ohne Pannen

„Mit ein paar einfachen Vorkehrungen lässt sich so manche Panne vermeiden“, erklärt Herbert Dechet. Der ÖAMTC empfiehlt, einen Zweitschlüssel mitzunehmen und auf die Autobatterie zu achten. Radio, Klimaanlage oder andere elektrische Verbraucher wie Kühlboxen sollten nur sparsam genutzt werden.

Der Standort des eigenen Fahrzeugs sollte gleich bei der Ankunft gespeichert oder der Parkplatz fotografiert werden – das erspart nach mehreren Festivaltagen eine längere Suche.

„Wir rechnen wieder mit einsatzreichen Tagen, freuen uns aber aufs Frequency. Die gute Laune der Gäste sowie die Festivalatmosphäre machen die Arbeit für uns zu etwas Besonderem“, so Dechet.

ÖAMTC-Services: Aktuelle Verkehrsinformationen, die Wochenendprognose und den Staukalender finden Reisende unter www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner unter www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs www.oeamtc.at/apps

(Schluss)

Romana Schuster