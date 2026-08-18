  • 18.08.2026, 09:00:03
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ANIMAL SPIRIT: Fohlen verdienen Freiheit

Ein erheblicher Teil der auf Fohlenauktionen verkauften Tiere landet beim Schlachter

Einige wenige Fohlen werden zu teuren Preisen verkauft oder als Zuchthengste gekört. Der Großteil der übrig gebliebenen Fohlen kann nur hoffen, daß Privatleute sie kaufen. Für die vielen Züchter rentiert es sich nicht, die Fohlen zu behalten und aufzuziehen, wenn sie nicht als Zuchtpferde infrage kommen. Deshalb werden sehr viele Fohlen gerade im Herbst nach den Auktionen an Händler oder Schlachter verkauft. Auch den Zuchtstuten, die nicht mehr tragend werden, droht die Schlachtung.

Dr. Franz-Joseph Plank, ANIMAL SPIRIT

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Laaben (OTS) - 

Wir von ANIMAL SPIRIT retten seit 24 Jahren jeden Herbst unzählige Fohlen, die ansonsten mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Fohlenmast und dann zum Schlachter gehen würden. In Österreich werden viele Fohlen – v.a. Haflinger und Noriker – nach dem Almabtrieb im Herbst auf Fohlenauktionen angeboten.

Was sind Fohlenauktionen?

Fohlenauktionen sind Versteigerungen von ca. nur vier bis acht Monate alten Fohlen! Bevor Fohlen überhaupt bei solchen Auktionen antreten “dürfen”, gibt es Vorauswahlen. Kriterien sind dabei z.B. die Bewegungsqualität, die Abstammung, die Farbe und das Exterieur. Viele Fohlen werden bereits bei diesen Vorauswahlen aussortiert. Der Großteil der aussortierten Fohlen kann nur hoffen, daß ihr Lebensweg, wie leider so häufig, nicht am Schlachthof endet.

Warum sind Fohlenauktionen problematisch?

Viele der Fohlen, die bei den Vorauswahlen ausscheiden und auch jene, die bei den Auktionen keinen guten Preis erhalten, landen häufig beim Schlachter. Dr. Franz-Joseph Plank erklärt: „Einige wenige Fohlen werden zu teuren Preisen verkauft oder als Zuchthengste gekört. Der Großteil der übrig gebliebenen Fohlen kann nur hoffen, daß Privatleute sie kaufen. Für die vielen Züchter rentiert es sich nicht, die Fohlen zu behalten und aufzuziehen, wenn sie nicht als Zuchtpferde infrage kommen. Deshalb werden sehr viele Fohlen gerade im Herbst nach den Auktionen an Händler oder Schlachter verkauft. Auch den Zuchtstuten, die nicht mehr tragend werden, droht die Schlachtung.

Wie helfen wir von ANIMAL SPIRIT den Fohlen?

Wir haben – gemeinsam mit unseren SpenderInnen – in den letzten 24 Jahren viel bewirken können: An die 1.300 Pferde - allein letztes Jahr waren es über 100 Fohlen - verdanken uns ein schönes Leben bis zu ihrem natürlichen Tod auf privaten Lebensplätzen! Wir sind bei Fohlenauktionen anwesend und kaufen Fohlen frei, die ansonsten geschlachtet werden. Auch können wir Fohlen, die bereits in der Vorauswahl von der Zucht ausselektiert wurden, d.h. nicht „schön“ genug für die Weiterzucht sind, übernehmen und an gute private Plätze weitervermitteln. Bereits Ende August finden die ersten Vorauswahlen bzw. Versteigerungen statt und Anfang September können wir die ersten Fohlen retten.

Wenn Sie einen Lebensplatz (gegen Schutzvertrag) für ein oder mehrere Haflinger- oder Norikerfohlen anbieten können, bitte umgehend bei uns unter [email protected] melden.

UNTERSTÜTZEN SIE UNS

Hier können Sie für die Fohlenrettung spenden!

Rückfragen & Kontakt

ANIMAL SPIRIT
Dr. Franz-Joseph Plank
Telefon: (+43) 0676 7082434
E-Mail: [email protected]

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