  • 18.08.2026, 08:54:03
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  • OTS0014

ÖAMTC: Neue Baustelle legte Verkehr in Wien Floridsdorf lahm

Brünner Straße und "verlängerte Nordbrücke" (A22) betroffen

Wien (OTS) - 

Dienstagfrüh, 18. August, führten Gleisarbeiten laut ÖAMTC auf der Brünner Straße in den Bereichen Trillergasse und Shuttleworthstraße/Lundenburger Gasse zu langen Staus und Verzögerungen von bis zu 45 Minuten. Aufgrund der Bauarbeiten waren einige Fahr- und Abbiegerelationen gesperrt.

Die Kolonnen standen zeitweise von der Kreuzung Brünner Straße/Lundenburger Gasse bis auf die Nordbrücke zurück. Auf der Brünner Straße ging zwischen Katsushikastraße und Carabelligasse nichts mehr weiter.

Bis Ende August sollten Autofahrende diesen Bereich großräumig meiden. Alternativstrecken wären Jedlersdorfer Straße bis Gerasdorfer Straße bzw. Brünner Straße – Frauenstiftgasse – Jedlersdorfer Straße. Oder etwa die Abfahrt Donaufeld von der Nordbrücke kommend auf die Brünner Straße.

Ohne Verzögerungen wird es die nächsten Tage in diesem Bereich aber nicht gehen, befürchten die ÖAMTC-Expert:innen abschließend.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien
Aktuelle Verkehrsinformation in der ÖAMTC-APP www.oeamtc.at/apps und auf der ÖAMTC-Homepage: www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Forts. mögl.)

Lasser/Römer

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