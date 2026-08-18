VEENA bringt Prozess für eine stärkere Zusammenarbeit von Feuerwehren und Landwirtschaft zum Schutz vor Wald- und Flurbränden in Gang

Aistersheim/Oberösterreich (OTS) -

Angesichts der zunehmenden Trockenperioden und der damit verbundenen steigenden Gefahr von Wald- und Flurbränden startet der Verein VEENA – Verein zur Förderung echter Nachhaltigkeit einen Prozess, der die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehren, Landwirten, Forstbetrieben, Gemeinden und weiteren Einsatzorganisationen nachhaltig stärken soll.

„Unser Ziel ist es nicht, bestehende Strukturen zu ersetzen, sondern sie sinnvoll zu ergänzen und Menschen miteinander zu vernetzen. Nachhaltigkeit entsteht dort, wo Zusammenarbeit beginnt“, erklärt VEENA-Präsident René Schachner MSc.

Im Mittelpunkt steht die koordinierte Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Feuerwehren. Durch gemeinsame Ausbildung, abgestimmte Einsatzkonzepte, die Einbindung landwirtschaftlicher Maschinen und eine koordinierte Organisation werden Einsatzzeiten verkürzt, Ressourcen effizienter eingesetzt und die Schlagkraft der Einsatzkräfte nachhaltig verbessert.

Ein besonders wichtiger Teil des Entwicklungsprozesses ist die Schaffung eines rechtlich und versicherungstechnisch tragfähigen Modells. Dabei geht es insbesondere um den Schutz der eingesetzten Personen und Maschinen, klare Haftungs- und Entschädigungsfragen sowie die Einbindung lokaler Reparaturressourcen, um beschädigte Gerätschaften im Ernstfall rasch vor Ort wieder einsatzbereit zu machen. Ebenso stehen der Datenschutz sowie klare Abläufe für Alarmierung und Einsatz im Fokus.

„Die zunehmenden Trockenperioden zeigen, dass Prävention immer wichtiger wird. Deshalb möchten wir einen Prozess in Gang setzen, der alle relevanten Partner an einen Tisch bringt und gemeinsam über zukunftsfähige Lösungen für Oberösterreich nachdenkt. Es geht darum, voneinander zu lernen, bestehende Stärken zu bündeln und gemeinsam eine noch bessere Vorbereitung auf zukünftige Herausforderungen zu schaffen“, so Schachner.

Als mögliche Pilotregionen sieht VEENA die Gemeinden Aistersheim und Hinterstoder. Beide Gemeinden könnten unterschiedlicher kaum sein und bieten damit ideale Voraussetzungen, um praxistaugliche Konzepte für unterschiedliche topografische, landwirtschaftliche und infrastrukturelle Gegebenheiten zu entwickeln.

In beiden Gemeinden engagiert sich VEENA bereits seit Längerem in den Bereichen Wiederaufforstung, Waldschutz und nachhaltige Regionalentwicklung. Ergänzend dazu bietet der Verein mit seiner österreichweiten Wiederaufforstungsinitiative allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, aktiv einen Beitrag zur Wiederherstellung heimischer Wälder nach Waldbränden zu leisten.

„Unser Verein lebt vom Miteinander. Genau dieses Miteinander möchten wir weiter ausbauen. Wenn Feuerwehren, Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Gemeinden und engagierte Menschen ihre Erfahrungen und Ressourcen bündeln, entsteht eine neue Qualität der Vorsorge, der gegenseitigen Unterstützung und letztlich ein nachhaltiger Mehrwert für unsere Regionen“, betont Schachner.

Ziel ist es, gemeinsam zu prüfen, wie eine eigenständige oberösterreichische Initiative entwickelt werden kann. VEENA versteht sich dabei als Impulsgeber, Vernetzer und Plattform, um unterschiedliche Akteure zusammenzuführen und den Dialog aktiv zu begleiten.

VEENA versteht sich als Plattform für den Austausch von Ideen, Erfahrungen und bewährten Lösungsansätzen und freut sich über Anregungen, Projektideen und Kooperationsvorschläge.

Ideen, Konzepte und Interessensbekundungen können jederzeit an [email protected] übermittelt werden. Gemeinsam möchten wir prüfen, wie eine solche oberösterreichische Initiative entstehen und nachhaltig wachsen kann.

Gemeinsam handeln. Gemeinsam schützen. Gemeinsam Zukunft gestalten.





Pressekontakt

VEENA – Verein zur Förderung echter Nachhaltigkeit

Präsident René Schachner MSc

Web: www.veena.at