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Terminaviso: 60.000 Arbeitnehmer:innen suchten heuer schon Rat und Hilfe der AK Niederösterreich
Pressekonferenz mit Detailergebnissen zur Halbjahresbilanz im Arbeits- und Sozialrecht am 25. August mit AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser
Knapp 60.000 niederösterreichische Beschäftigte haben sich zwischen 1. Jänner und 30. Juni bei der AK Niederösterreich wegen Problemen am Arbeitsplatz beraten lassen. In tausenden Fällen mussten die Expert:innen der AK Niederösterreich Ansprüche der Betroffenen gegenüber dem Arbeitgeber einfordern oder gar vor Gericht ziehen.
Pressekonferenz zur Halbjahresbilanz der AK Niederösterreich im Arbeits- und Sozialrecht
Präsentiert wird die Halbjahresbilanz von: Markus Wieser, Präsident der AK Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB NÖ Vera Kmenta-Spalofsky, Arbeitsrechtsexpertin der AK Niederösterreich Thomas Kaindl, Leiter des Bereichs Regionale Aufgaben der AK Niederösterreich Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten.
Datum: 25.08.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Arbeitnehmer:innenzentrum der AK Niederösterreich
AK-Platz 1
3100 St. Pölten
Österreich
Rückfragen & Kontakt
AK Niederösterreich, Kommunikation
Christoph Baumgarten
Telefon: 05/7171 - 21926
E-Mail: [email protected]
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