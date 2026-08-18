Terminaviso: 60.000 Arbeitnehmer:innen suchten heuer schon Rat und Hilfe der AK Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Knapp 60.000 niederösterreichische Beschäftigte haben sich zwischen 1. Jänner und 30. Juni bei der AK Niederösterreich wegen Problemen am Arbeitsplatz beraten lassen. In tausenden Fällen mussten die Expert:innen der AK Niederösterreich Ansprüche der Betroffenen gegenüber dem Arbeitgeber einfordern oder gar vor Gericht ziehen.

Pressekonferenz zur Halbjahresbilanz der AK Niederösterreich im Arbeits- und Sozialrecht

Präsentiert wird die Halbjahresbilanz von: Markus Wieser, Präsident der AK Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB NÖ Vera Kmenta-Spalofsky, Arbeitsrechtsexpertin der AK Niederösterreich Thomas Kaindl, Leiter des Bereichs Regionale Aufgaben der AK Niederösterreich Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten.

Datum: 25.08.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Arbeitnehmer:innenzentrum der AK Niederösterreich

AK-Platz 1

3100 St. Pölten

Österreich