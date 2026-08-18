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Terminaviso: 60.000 Arbeitnehmer:innen suchten heuer schon Rat und Hilfe der AK Niederösterreich

Pressekonferenz mit Detailergebnissen zur Halbjahresbilanz im Arbeits- und Sozialrecht am 25. August mit AK Niederösterreich-Präsident Markus Wieser

St. Pölten (OTS) - 

Knapp 60.000 niederösterreichische Beschäftigte haben sich zwischen 1. Jänner und 30. Juni bei der AK Niederösterreich wegen Problemen am Arbeitsplatz beraten lassen. In tausenden Fällen mussten die Expert:innen der AK Niederösterreich Ansprüche der Betroffenen gegenüber dem Arbeitgeber einfordern oder gar vor Gericht ziehen.

Pressekonferenz zur Halbjahresbilanz der AK Niederösterreich im Arbeits- und Sozialrecht

Präsentiert wird die Halbjahresbilanz von:
Markus Wieser, Präsident der AK Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB NÖ
Vera Kmenta-Spalofsky, Arbeitsrechtsexpertin der AK Niederösterreich
Thomas Kaindl, Leiter des Bereichs Regionale Aufgaben der AK Niederösterreich

Medienvertreter:innen sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten.

Datum: 25.08.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Arbeitnehmer:innenzentrum der AK Niederösterreich
AK-Platz 1
3100 St. Pölten
Österreich

Rückfragen & Kontakt

AK Niederösterreich, Kommunikation
Christoph Baumgarten
Telefon: 05/7171 - 21926
E-Mail: [email protected]

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[Dienstag, 25.08.2026, 10:00]

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