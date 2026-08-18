Almdudler launcht neue Oktoberfest-Edition 2026

Wien (OTS) -

Das Oktoberfest rückt näher und Almdudler bringt auch 2026 ein Stück Wiesn nach Österreich. Als offizieller Lizenzpartner der Landeshauptstadt München präsentiert das österreichische Familienunternehmen erneut das offizielle Oktoberfest-Motiv auf der ikonischen Almdudler Trachtenpärchenflasche. Gute Nachrichten für heimische Wiesn-Fans: Die limitierte Edition wird auch in Österreich über den Almdudler Webshop erhältlich sein.

Das offizielle Wiesn-Motiv auf der Kultflasche

Das offizielle Oktoberfest-Motiv 2026 stammt von Grafiker Florian Huber und setzte sich im Motivwettbewerb der Landeshauptstadt München durch. Mit leuchtenden Farben und liebevoll gestalteten Wiesn-Elementen wie Riesenrad, Brezn, Maßkrug und Tuba fängt der Entwurf die besondere Atmosphäre des größten Volksfestes der Welt ein. Seit 1952 prägt das jährlich neu ausgewählte Siegerdesign das visuelle Erscheinungsbild der Wiesn – von Plakaten und offiziellen Werbemitteln bis hin zu ausgewählten Lizenzprodukten.

Als eines dieser offiziellen Lizenzprodukte trägt auch die limitierte Almdudler Trachtenpärchenflasche 2026 das Siegerdesign und verbindet damit Münchner Wiesn-Tradition mit österreichischem Lebensgefühl.

Almdudler als Teil der Wiesn-Familie

In Deutschland begleitet die limitierte Designflasche Wiesn-Fans bereits auf dem Weg nach München: Im Rahmen einer Kooperation mit der Deutschen Bahn ist sie in den Bordbistros und Bordrestaurants der ICE- und Intercity-Züge erhältlich. Während des Oktoberfests vom 19. September bis 4. Oktober 2026 wird sie darüber hinaus in ausgewählten Münchner Gastronomiebetrieben ausgeschenkt.

„ Die Vorfreude auf das Oktoberfest beginnt längst nicht erst auf der Theresienwiese. Mit unserer limitierten Almdudler Oktoberfest Sonderauflage bringen wir das offizielle Jahresmotiv in die Bahn, also dorthin, wo die Reise nach München startet – und anschließend in die Festzelte und die Münchner Gastronomie “, betont Claus Hofmann-Credner, Marketingleiter von Almdudler. „ Als offizieller Lizenzpartner der Landeshauptstadt München freuen wir uns sehr, Teil der großen Wiesn Familie zu sein und mit unserer ikonischen Almdudler Trachtenpärchenflasche die Verbundenheit von Almdudler mit der Münchner Gastronomie, dem Oktoberfest und seiner einzigartigen Tradition zu unterstreichen. “

Almdudler Tonkrug: Tradition trifft Kultlimonade

Für die passende Portion Festzelt- und Wiesn-Gefühl sorgt auch der Almdudler Tonkrug. Im traditionellen Look wird die österreichische Kultlimonade damit zum stilechten Begleiter für gesellige Runden, Trachtenfeste oder die persönliche Wiesn zuhause. Der Almdudler Tonkrug ist im österreichischen Almdudler Webshop um 8,49 Euro erhältlich.

Almdudler x Bavarian Caps: Zwei Paar Socken. Eine Geschenkbox mit Kultfaktor.

Passend zur Tracht gibt’s Almdudler auch zum Anziehen: Gemeinsam mit Bavarian Caps präsentiert die österreichische Kultmarke eine Socken-Geschenkbox mit zwei Paar hochwertigen Socken und liebevollen Almdudler Details. Ein Paar kommt in klassischem Rot mit gesticktem Trachtenpärchen, das zweite in Weiß mit einem detailreichen Stick der ikonischen Almdudler Formflasche. Die angenehme Materialmischung sorgt für hohen Tragekomfort, eine gute Passform und ein bequemes Gefühl im Alltag. Ob als Hingucker zum Trachten-Outfit, als Geschenk oder einfach zum Selbstbehalten – die Socken bringen ein Stück österreichische Lebensfreude direkt in die Garderobe. Die Almdudler x Bavarian Caps Socken Geschenkbox ist ab sofort um 21,99 Euro im Almdudler Webshop erhältlich.

Der Almdudler Tonkrug sowie die Almdudler x Bavarian Caps Socken Geschenkbox sind ab sofort im Almdudler Webshop erhältlich. Die limitierte Almdudler Oktoberfest Edition 2026 ist dann pünktlich zum Oktoberfest ab 19. September im Almdudler Webshop erhältlich.