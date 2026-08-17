  • 17.08.2026, 17:31:02
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LH Mikl-Leitner begrüßt Zukunftsperspektive für EITEK in Ebergassing

Landeshauptfrau freut sich über Investitionsentscheidung am traditionsreichen Industriestandort

St. Pölten (OTS) - 

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner begrüßt die heute bekanntgegebene Lösung für den Standort der EITEK GmbH in Ebergassing. Ein Zweig der Unternehmerfamilie Kapsch rund um Dr. Kari Kapsch wird Assets des insolventen Unternehmens erwerben. Nach dem Closing, das Ende Oktober geplant ist, soll der operative Betrieb in einer neu gegründeten Gesellschaft unter dem Namen KAITEC (Kapsch Automotive and Interior Technologies) fortgeführt werden.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner dazu: „Die Industrie steht derzeit vor großen Herausforderungen, und Investitionsentscheidungen sind alles andere als selbstverständlich. Umso erfreulicher ist es, dass es für den traditionsreichen Standort in Ebergassing eine konkrete Zukunftsperspektive gibt. Mein Dank gilt Dr. Kari Kapsch für die Bereitschaft, hier unternehmerische Verantwortung zu übernehmen und die Weiterentwicklung des Betriebs voranzutreiben. Damit besteht die Chance, wertvolles industrielles Know-how und Wertschöpfung am Standort zu halten und auf eine neue Grundlage zu stellen. Bis zum Abschluss der Übernahme sind noch einige Schritte zu setzen. Ich wünsche allen Beteiligten, dass diese erfolgreich gelingen und damit die Voraussetzungen für eine tragfähige Zukunft des Betriebs in Ebergassing geschaffen werden.“

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