  • 17.08.2026, 16:35:02
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Standort der EITEK GmbH in Ebergassing gesichert – aus EITEK wird KAITEC

Kari Kapsch will traditionsreichen Industriebetrieb langfristig fortführen und strategisch weiterentwickeln

Ebergassing (OTS) - 

Im Insolvenzverfahren der EITEK GmbH wurde heute ein wesentlicher Schritt zur Sicherung des Fortbestands der unternehmerischen Tätigkeit am Standort Ebergassing gesetzt.

In einem strukturierten Investorenauswahlverfahren, durchgeführt von Clairfield im Auftrag des Masseverwalters, Dr. Matthias Schmidt, konnte sich ein Zweig der Unternehmerfamilie Kapsch rund um Dr. Kari Kapsch als neuer Partner durchsetzen.

Kapsch wird im Rahmen der Transaktion Assets der insolventen EITEK GmbH erwerben. Ein Übernahmevertrag über die Assets wurde heute unterzeichnet und vom Gläubigerausschuss und dem Insolvenzgericht genehmigt.

Aus EITEK wird KAITEC

Nach dem Closing werden die neuen Investoren den operativen Betrieb in einer neu gegründeten Gesellschaft fortführen. Diese soll künftig unter dem Namen KAITEC (Kapsch Automotive and Interior Technologies) firmieren. Der bewährte Betriebsleiter DI Stefan Kunz wird gemeinsam mit Dr. Kari Kapsch die Geschäftsführung übernehmen. Die notwendige Finanzierung für die Transaktion wird von der familiennahen K&K Stiftung bereitgestellt.

Das Closing soll – vorbehaltlich der Erfüllung aller rechtlichen und vertraglichen Voraussetzungen – bis 31. Oktober 2026 erfolgen.

„Mich überzeugt die außergewöhnliche industrielle Kompetenz dieses Unternehmens. Dahinter stehen über viele Jahrzehnte gewachsenes Know-how, hohe technologische Kompetenz und engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein exzellentes, krisenerprobtes Management. Diese Ressourcen sind die Grundlage dafür, dass wir uns für dieses Investment entschieden haben“, sagt Dr. Kari Kapsch.

Mehr als 170 Jahre Industriegeschichte

Der Standort in Ebergassing blickt auf eine mehr als 170-jährige Industriegeschichte zurück. 1850 als Teppichweberei „Philipp Haas“ gegründet, entwickelte sich das Unternehmen über Jahrzehnte zu einem international tätigen Spezialisten für hochwertige textile Fahrzeuginnenausstattung. Heute verfügt der Standort über umfassende Entwicklungs- und Fertigungskompetenz und zählt renommierte Hersteller der internationalen Automobilindustrie wie Audi, VW, Porsche, BMW, Mercedes, Lamborghini, Maserati, Alfa Romeo sowie Magna zu seinen Kunden.

Hinter EITEK liegen wirtschaftlich schwierige Jahre, die auch von mehreren Eigentümerwechseln geprägt waren. Nun soll ein neuer Abschnitt beginnen.

Bestehendes Geschäft stärken, neue Märkte erschließen

Die künftige Ausrichtung soll auf den bestehenden industriellen und technologischen Stärken des Unternehmens aufbauen. Ziel ist es, das bestehende Geschäft weiterzuentwickeln, neue Kunden zu gewinnen und die vorhandenen Kompetenzen schrittweise auch für zusätzliche Marktsegmente zu nutzen.

„Wir wissen um die Verantwortung, die mit einer solchen Entscheidung verbunden ist. Jetzt geht es darum, den Übergang professionell und mit der notwendigen Sorgfalt zu gestalten. Bis zum Closing Ende Oktober sind noch viele weitere Schritte zu setzen und zahlreiche Verträge im Detail auszuverhandeln, um die Voraussetzungen für die Umsetzung unserer Pläne zu schaffen. Unser Anspruch ist es, dem Standort eine langfristig tragfähige Zukunftsperspektive zu geben“, so Kapsch.

Für die K&K Stiftung, die die Finanzierung der Transaktion bereitstellt, geht das Engagement über die Fortführung des Standorts in Ebergassing hinaus. „Dieses Investment ist ein klares Bekenntnis zum Industrie- und Technologiestandort Österreich. In Zeiten der industriellen Abwanderung ist es ein wichtiges Signal, wirtschaftliche und technologische Kompetenzen in Österreich und damit in der Europäischen Union zu halten und weiter auszubauen“, sagt Stiftungsvorstand Dr. Franz Semmernegg.

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