Grüne Wien/Huemer: Fehlmedikation im Haus Leopold: Lückenlose Aufklärung gefordert

Wien (OTS) -

„Dass eine Fehlmedikation im Haus Leopold offenbar nur durch Zufall entdeckt wurde, ist schockierend und wirft massive Fragen zu den Kontrollmechanismen auf. Es braucht jetzt eine rasche und lückenlose Aufklärung: Wie konnte es dazu kommen und warum wurde der Fehler nicht früher erkannt?“, so Barbara Huemer, Gesundheitssprecherin der Grünen Wien.

Wohl der Bewohner:innen muss garantiert sein

Positiv sei, dass nach Bekanntwerden rasch gehandelt wurde. „Jetzt muss aber sichergestellt werden, dass sich ein solcher Vorfall an keinem anderen Standort der Wiener Pensionisten-Wohnhäuser wiederholen kann. Die Sicherheit und Gesundheit der Bewohner:innen müssen überall garantiert sein. Dafür braucht es transparente Aufklärung und wirksame Kontrollen – nur so kann das Vertrauen wiederhergestellt werden", so Huemer abschließend.