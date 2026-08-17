- 17.08.2026, 16:12:02
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Grüne Wien/Huemer: Fehlmedikation im Haus Leopold: Lückenlose Aufklärung gefordert
„Dass eine Fehlmedikation im Haus Leopold offenbar nur durch Zufall entdeckt wurde, ist schockierend und wirft massive Fragen zu den Kontrollmechanismen auf. Es braucht jetzt eine rasche und lückenlose Aufklärung: Wie konnte es dazu kommen und warum wurde der Fehler nicht früher erkannt?“, so Barbara Huemer, Gesundheitssprecherin der Grünen Wien.
Wohl der Bewohner:innen muss garantiert sein
Positiv sei, dass nach Bekanntwerden rasch gehandelt wurde. „Jetzt muss aber sichergestellt werden, dass sich ein solcher Vorfall an keinem anderen Standort der Wiener Pensionisten-Wohnhäuser wiederholen kann. Die Sicherheit und Gesundheit der Bewohner:innen müssen überall garantiert sein. Dafür braucht es transparente Aufklärung und wirksame Kontrollen – nur so kann das Vertrauen wiederhergestellt werden", so Huemer abschließend.
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