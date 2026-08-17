Kaineder: Klimaziele abschaffen statt „auf OÖ aufpassen“: FPÖ gefährdet Wirtschaftsstandort und Lebensgrundlagen

Linz (OTS) -

Wir haben gerade die zweite große Hitzewelle dieses Sommers hinter uns gebracht, beinahe von Tag zu Tag beobachten wir neue Rekordtemperaturen, ausgetrocknete Flüsse und Seen sowie Energieknappheit im ganzen Land. Und während sich fast alle einig sind, dass es so nicht weitergehen kann, kommt von rechts außen ein dringender Appell zur Abschaffung des oberösterreichischen Ziels der Klimaneutralität 2040. Würde die FPÖ tatsächlich, wie im Regierungsprogramm beschrieben, ‚Auf Oberösterreich aufpassen‘, müsste sie alles daransetzen, die Klimaziele zu erreichen. So könnte man tatsächlich auf die heimische Wirtschaft und vor allem auf die Leute in Oberösterreich schauen. Dem nicht genug, erzählt LH-Stv. Haimbuchner von den Landwirt:innen als große Verlierer:innen der Klimaziele.

„Solche Wortmeldungen sind in Wahrheit ein wenig respektlos all jenen gegenüber, die gerade Tag für Tag darum kämpfen, mit ihren landwirtschaftlichen Betrieben über die Runden zu kommen. Die Felder gleichen braunen Erdwüsten, Erträge bleiben aus und das Tierfutter muss zu überteuerten Preisen zugekauft werden, weil seit Wochen nicht mehr gemäht werden konnte. Wer hier davon spricht, dass der Klimaschutz zur Belastung wird und die Zukunft von Wirtschaft und Landwirtschaft aufs Spiel setzt, hat in der Hitze offenbar den Bezug zur Realität verloren“, zeigt sich der Grüne Landessprecher LR Stefan Kaineder verwundert über die Forderungen von LH-Stv. Manfred Haimbuchner.

„Dieser Sommer zeigt, dass wir dringend einen Richtungswechsel für die Zukunft unserer Heimat brauchen. Noch haben wir es selbst in der Hand, aber dafür müssen wir den Klimaschutz jetzt wieder zur Priorität machen“, so Kaineder.