VPNÖ-Zauner: „Unsere Landsleute wünschen sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner auch weiter unangefochten an der Spitze unseres Landes“

St. Pölten (OTS) -

„Unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist mit 40 Prozent Zustimmung bei der LH-Direktwahlfrage mit deutlichem Abstand die klare, unbestrittene Nummer Eins in Niederösterreich“, betont VPNÖ-Landesgeschäftsführer Matthias Zauner mit Blick auf die aktuelle Umfrage. „Sie führt den eigenständigen Weg Niederösterreichs an, den wir seit Jahren konsequent verfolgen und der von den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern offensichtlich geschätzt und begrüßt wird“, so Zauner.

Dass rund 60 Prozent den Gesundheitsplan 2040+ positiv bewerten, wertet der Landesgeschäftsführer als klares Unterstützungssignal für den eingeschlagenen Reformkurs: „Unsere Landsleute unterstützen die gut geplante Modernisierung des Gesundheitswesens eindeutig. Gleichzeitig zeigen uns die Ergebnisse, dass wir in Niederösterreich auf die richtigen Themen setzen und etwa mit dem strengsten Sozialhilfegesetz Österreichs bundesweites Vorbild sind. Wir unterstützen die Schwächsten und nicht die Frechsten. Dementsprechend sind 60 Prozent der Befragten mit der Arbeit der Landesregierung unter der Führung unserer Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zufrieden oder sogar sehr zufrieden.“

Mit 35 Prozent ist die Volkspartei Niederösterreich trotz bundespolitischem Gegenwind auch weiter klar die stärkste Kraft im Land. „Im Gegensatz zu den anderen Bundesländern können wir dem negativen Bundestrend entgegenhalten. Denn seit drei Jahren sehen verschiedene Umfragen die Volkspartei Niederösterreich trotz sinkender Bundeswerte gleichbleibend stabil bei 35-36 Prozent“, so Zauner.

Der Landesgeschäftsführer hält abschließend fest: „Damit sind wir dennoch nicht zufrieden, weil wir die Volkspartei Niederösterreich sind. Mit Blick auf ganz Österreich und alle Bundesländer liegen wir damit allerdings an der Spitze. Rund zwei Drittel aller Befragten wünschen sich die Volkspartei Niederösterreich an der Spitze eines nächsten Arbeitsübereinkommens. Daher gilt es für uns, das große Vertrauen in unsere Landeshauptfrau und die Arbeit der Landesregierung noch deutlicher zu nutzen und konsequent für die beste Zukunft unserer Kinder weiterzuarbeiten.“